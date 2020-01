Für die Schneekanonen ist es in Schmiedefeld zu warm

In zehn Tagen könnte die Ski-Saison in der Winterwelt in Schmiedefeld beginnen, wenn das Wetter mitspielt. Geht es nach den aktuellen Wetterprognosen, reicht der Schnee dann für den Liftbetrieb, so Sven-Arne Anschütz auf Anfrage unserer Zeitung. Wie der technische Leiter der Winterwelt weiter sagt, liegt aktuell noch nicht genug Schnee. „Es ist derzeit auf dem Berg wegen der Inversionswetterlage zu warm, damit die Schneekanonen laufen können“, so Anschütz weiter. Es werden Temperaturen unter Minus vier Grad gebraucht, um den Kunstschnee zu produzieren.

Zudem sei Nachtfrost wichtig. Ein paar Plusgrade am Tage seien nicht das Problem, das könne der Schnee schon vertragen. „Aber wir sehen dem Betriebsbeginn entgegen und hoffen natürlich auf reichlich Neuschnee.“ Die Mitarbeiter stehen bereit, wenn es dann losgehen soll. Kurz vor dem Jahreswechsel lief die Schneeproduktion nachts bereits auf Hochtouren. Schon nach den Weihnachtsfeiertagen ging es los.

Im Vorjahr begann die Saison auch in der zweiten Januarwoche. Damals sorgten 50 Zentimeter Schnee für eine gute Grundlage. Rund die Hälfte stammte aus den Schneekanonen. In Schmiedefeld gibt es die vier stationären und drei mobilen Schneekanonen bereits in der dritten Saison. Sie sorgen seit der Eröffnung der Winterwelt für mehr Schneesicherheit am Abfahrtshang am Eisenberg. In guten Wintern war der Liftbetrieb auch schon durchgängig von Mitte Dezember bis Mitte März möglich, erinnert sich Anschütz. Damals sogar nur mit Naturschnee.

In diesem Jahr wird ein neues Förderband in Betrieb genommen. Es ist für die jüngsten Skifahrer gedacht und befördert den Nachwuchs 30 Meter hangaufwärts, sagt Anschütz. Der Skilift am Eisenberg ist mit 1000 Metern der längste Doppelschlepplift Thüringens. Er kann pro Stunde fast 1000 Personen den Berg hinauf befördern. Flutlichtmasten sorgen am Abend für ausreichend Licht bei der Abfahrt. Über vier Millionen Euro wurden seit dem Jahr 2016 in die neue Anlage investiert. Der neue Lift ersetzte Anfang 2018 eine Anlage, die bereits seit über 40 Jahren in Betrieb war.

Die Winterwelt im Internet: www.winterwelt-schmiedefeld.de/winterwelt/