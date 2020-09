Fußgänger bei Ilmenau übersehen: 80-Jähriger schwer verletzt

Ilmenau. Am Donnerstag gegen 5.30 Uhr gab es diesen schweren Unfall bei Ilmenau. Außerdem gab es einen Feuerwehr-Einsatz in Ichtershausen.

80-Jähriger in aller Frühe schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen wurde laut Polizei ein 80-Jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall zwischen Manebach und Ilmenau schwer verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei war der Senior gegen 5.30 Uhr auf der L3004 unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer hielt an und wollte den Mann vor möglichen Gefahren im Straßenverkehr warnen. In diesem Moment kam ein 53-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Manebach entgegen und übersah den 80-Jährigen vermutlich aufgrund des Gegenlichts. Es kam zur Kollision, wodurch der Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. An dem Fahrzeug erstand erheblicher Sachschaden. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Schleusinger Allee voll gesperrt.

Grünschnitt in Brand geraten

Mittwochabend ist eine Ablagefläche für Grünschnitt an der Ichtershäuser Bahnhofstraße in Brand geraten. Der dort gelagerte größere Haufen Gras- und Baumschnitt fing gegen 18 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Feuer, die freiwillige Feuerwehr Ichtershausen kam zum Einsatz. Personen sind nicht zu Schaden gekommen, ebenso entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung vor.

Radfahrer in Sonneberg nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen