Fußgänger in Ilmenau von Auto erfasst

Ein 27-jähriger Ford-Fahrer verließ in der Schwanitzstraße eine Tiefgarage und wollte nach links in Richtung Kirchplatz zu fahren. Dabei übersah er offenbar den Mann und erfasste ihn. Der 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

