Gastronom investiert weiter in Hotel und Steakhaus in Heyda

Viel hat sich Peter Blüher vorgenommen. Der Pächter vom Riverdam Hotel und Steakhouse an der Talsperre Heyda will alle 28 Zimmer renovieren. Bäder, Tapeten, Teppiche und die Elektrik sollen erneuert werden. Außerdem soll die Terrasse erweitert werden. Statt 50 Plätze sind dann 130 im Freien mit Blick auf die Talsperre geplant. Blüher rechnet mit Investitionskosten von über einhunderttausend Euro, die der Gastronom zu tragen hat.

„Ansonsten sind wir so gut wie fertig“, sagt Blüher. Der Gastraum, die drei Tagungsräume, Flure und die Rezeption sind nicht wiederzuerkennen. Nichts erinnert mehr an die Zeit, als das Riverdam noch Seminar- und Ferienhaus „Zur Talsperre“ hieß. Seit Ende 2018 betreibt der aus Erfurt stammende Gastronom die Einrichtung bei Heyda.

„Wir hatten vom ersten Tag an einen guten Zuspruch von den Gästen“, so Blüher, der sich sowohl bei den Besuchern, wie auch dem Eigentümer der Immobilie bedanken will. Die Thüringer Fernwasserversorgung hatte sich damals gegen einen Verkauf entschieden. Sie investierte mit dem Pächterwechsel in die Modernisierung und Umgestaltung des Hauses und des Umfeldes.

15 Mitarbeiter kümmern sich um die Gäste, die nicht nur aus Arnstadt und Ilmenau kommen, sondern auch aus Erfurt, Jena oder Coburg. Im Steakhouse legt man Wert darauf, nur argentinisches Fleisch zu verwenden. Auf der Karte stehen Rinder- und Schweinesteaks, Burger und Chili con Carne. „Bei uns wird alles frisch gemacht, nichts kommt aus der Konserve“, so der Gastronom, der früher in Erfurt das Theaterrestaurant und das Restaurant Willy B. betrieb.

Der gelernte Koch, der seit 25 Jahren in der Gastronomie tätig ist, steht nach wie vor noch selbst am Herd. Er ist mit seiner Lebensgefährtin Ines Mudra, die auch im Riverdam arbeitet, vor fünf Jahren nach Manebach gezogen. Zur Situation in der Gastronomie sagt Blüher: „Früher war die Sorge, dass es nicht genügend Gäste gibt. Heute gibt es Gäste, aber keinen Nachwuchs mehr.“