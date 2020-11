Gastronomie, Feldbahn und Schaubergwerk in einer Hand

Rückblick: Das Internationale Feldbahntreffen im Oktober 2019 im Schortetal sollte als Initialzündung für einen neuen touristischen Anziehungspunkt fungieren. Organisator Peter Erk wohnt nicht nur dort, ihm gehören auch das Restaurant Schortemühle und etwa drei Hektar Fläche. Zudem ist Erk begnadeter Sammler von 130 Feldbahnen. Das treffen stellte er im November 2018 den Mitgliedern des Ilmenauer Kulturausschusses vor. Erwartet wurden 400 Feldbahn-Fans weltweit und bis zu 6000 Besucher, sie sollten an dem Wochenende 100 Loks präsentiert bekommen, 50 Montania-Loks, die in Nordhausen hergestellt worden sind, sollten eine Kipplore ziehen.

Bremse: Weil er dem Ilmenauer Ordnungsamt kein Konzept für Sicherheit, Fluchtwege, Ausweichparkplätze, Busshuttle vorlegen konnte oder wollte, durfte er das Treffen nur nicht öffentlich betreiben und keine Werbung dafür machen, sagte Peter Erk auf Nachfrage unserer Zeitung. So waren nur 200 Feldbahn-Fans damals angereist und keiner hat es weiter mitgekriegt.

Die Kaue war der Umkleideraum der Bergleute. Jetzt ist sie Ausstellungsobjekt, aber stark in die Jahre gekommen. Foto: André Heß

Wende: Jetzt hat sich die Stadt wieder der Ideen Erk’s erinnert und will ihm das Gelände des Bergwerks Floßberg 1993, wo seit der Wende das Schaubergwerk „Volle Rose“ betrieben wird, sogar verkaufen. Man hat jetzt erkannt, dass neben dem Schaubergwerk das angrenzende gastronomische Angebot mit Restaurant und Biergarten sowie das Fahren mit einer Feldbahn durch das Schortetal touristisch relevante Anziehungspunkte sind, „die sich sowohl einander ergänzen als auch gegenseitig bedürfen“, heißt es in der Begründung. Die Stadt Ilmenau sei überzeugt, dass den Gästen im Schortetal ein umfassendes touristisches Angebot mit hohem Freizeit- und Erlebniswert aus einer Hand angeboten werden kann und gibt daher die Betreibung des defizitären Schaubergwerksbetriebes, den sie mit der Eingemeindung Langewiesens übernommen hat, in die Verantwortung des Betreibers der Gastronomie und Feldbahn.

Anlauf: Peter Erk, der künftige Betreiber des Bergbaumuseums, wenn der Stadtrat zustimmt, stellte sich am Donnerstag erneut im Kulturausschuss mit seinen Plänen vor. Er habe inzwischen Biergarten und Baumstammhaus zur Gaststätte ergänzt, das würde brummen, wenn es brummen dürfe, also derzeit leider nicht. Er hat einen Parkplatz angelegt und einen Anbau an das Restaurant, Lokschuppen und Ferienwohnungen gebaut. Die ganz alte Gaststätte soll künftig den Eingangsbereich mit Kasse und Souvenirs für das Bergbaumuseum bilden. Ansonsten sei das Gelände des Schaubergwerks heruntergekommen. Das betrifft den Bahnhof für die Feldbahnen, das Kino, den Zugang zum Stollen, die alte Kaue mit Ausstellungsraum.

Zu Schauzwecken ein Wasserrad aus Holz

Was auch dazu geführt habe, dass die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr gesunken sind, von einst 15.000 auf 9000 und jetzt noch 3000. Er wolle das alles in den nächsten drei bis vier Jahren in Schuss bringen, sagt er. Anbringen will er auch ein Wasserrad aus Holz an der Schortemühle, das aber nur zu Schauzwecken. Peter Erk hat allein in einer Halle 28 Loks stehen, sie sind fünf bis 16 Tonnen schwer.

Er kauft oder tauscht sie als Schrott im In- und Ausland, zerlegt sie und baut sie wieder originalgetreu auf, bis sie wieder auf den Gleisen fahren können. Für seine Schätze will er eine Ausstellungshalle bauen. Im Schortetal ist eine Feldbahn unterwegs, die früher den Transport des Erzes vom Bergwerk zur Verladestation im benachbarten Grenzhammer übernahm. Zudem rattert eine Grubenbahn in den Besucherbergwerkstollen Volle Rose.