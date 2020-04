Nicht nur im Kindergarten Gehren werden in diesem Monat keine Gebühren erhoben, da die Einrichtung geschlossen ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebühren für Kitas im April ausgesetzt

Im Monat April erhebt die Stadtverwaltung Ilmenau keine Gebühren für die Nutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen. Das versicherte jetzt noch einmal Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Das Angebot gelte für Eltern, die ihre Kinder derzeit selbst zuhause betreuen.

Nicht nur die Betreuungsgebühr wird erlassen, sondern auch die Getränkepauschale, so der Oberbürgermeister weiter. Das Fälligkeitsdatum wäre in diesem Monat der 15. April gewesen.

Ob Eltern selbst aktiv werden müssen, hängt davon ab, welchen Zahlungsweg sie gewählt haben. Bei erteilten Sepa-Lastschriftmandaten erfolgt keine Abbuchung seitens der Stadtverwaltung. Haben die Eltern indes Daueraufträge ausgelöst, sollten sie diese im April aussetzen. Auch, wer monatlich manuell überweist, braucht dies im April nicht zu tun.

Sollten Zahlungen bereits erfolgt sein, wird darum gebeten, sich per E-Mail unter: kita@ilmenau.de an die Verwaltung zu wenden. Auch für Kinder in Einrichtungen freier Trägerschaft soll die Gebühr für die Zeit der Schließung entfallen beziehungsweise rückwirkend erstattet werden.

Da die Modalitäten dort jedoch individuell verschieden sind, sollten sich Eltern direkt an ihren Träger wenden und sich informieren.