Ilmenau. Traditionell lädt die CDU in Ilmenau zum Gedenken an den Aufstand von 1953 ein.

Zum Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 hatte die CDU Ilmenau zur Kranzniederlegung am Donnerstag geladen. Rund ein Dutzend kam zur Veranstaltung am SED-Unrechts-Denkmal an der Jakobus-Kirche. CDU-Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (vorn) hielt eine Gedenkrede. Der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Gunter Brückner erinnerte an Ilmenauer Opfer.