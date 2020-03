Gedenken an Opfer des Kapp-Putsches vor 100 Jahren

Klein war der Kreis derer, die Samstagvormittag auf dem Arnstädter Friedhof zu einer Gedenkveranstaltung kamen. Gedacht wurde den Opfern der Niederschlagung des Kapp-Putsches vor 100 Jahren. Melanie Tippel erinnerte in ihrer Rede auch an die drei Arnstädter Arbeiter, die bei Kämpfen in Gotha ums Leben kamen. Ihnen ist der Gedenkstein gewidmet. Die Chefin des Stadtverbandes Arnstadt der Partei Die Linke legte einen Kranz nieder, bevor die Anwesenden eine Gedenkminute abhielten. Weitere Gedenkveranstaltungen gab es anschließend auf den Friedhöfen in Gräfenroda und Frankenhain.