Gedenkmünze in Roda zu 700 Jahre Bergbau

Auf dem Finanzsektor tut sich etwas, und das in der Ilmenauer Region. In Zeiten von Null- und Minuszinsen hat Roda seit voriger Woche seine eigene Währung, wie Siegfried Seifert berichtet. Es handelt sich um den „Finnekipper“, eine Münze, die aus 99.9 Prozent Silber bestehe. Weder der Euro, er nannte ihn Teuro, noch der Papier-Dollar können da mithalten. Entstanden ist die Münze zum 700-jährigen Bergbau-Jubiläum von Ilmenau-Roda. Es handelt sich um eine Ein-Unze-Gedenkmünze mit der Kirche Rodas auf der Vorderseite und dem Wappen Rodas nebst Bergbau-Sprüchen auf der Rückseite. Das Wappen von Ilmenauer Ortsteilen dürfe frei verwendet werden, sagte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung, das von Ilmenau allerdings nicht. Seifert meint, die Münze sehe nicht nur nur glänzend aus, eignet sich hervorragend als Geschenk und Geldanlage, sondern daraus könnte sich bei Interesse von Händlern, Politik und Geldinstituten eine eigene krisenfeste Währung entwickeln.

Die Idee, eine solche Münze zu prägen, sei beim Osterfeuer in Roda entstanden, bei der auch der Ortsteilbürgermeister Mathias Hoffmann (parteilos) dabei war.

Der „Finnekipper“ ist limitiert auf 1000 Stück, es sei eine Silber-Gedenkmünze zum Verschenken, die man bei Siegfried Seifert persönlich für 52 Euro im Samtsäckchen kaufen kann. Der Finnekipper werde selbst in der schlimmsten Finanzkrise seinen Wert behalten. Die ersten Exemplare gingen auch schon bei adventlichen Anlässen im Dorf weg. Seifert bemüht sich darum, dass die Gedenkmünzen im nächsten Jahr auch in der Ilmenau-Information und in Geschäften angeboten werden.

Woher kommt aber der Name „Finnekipper“? Aufklärung erhält man auf der Homepage unter ilmenau-roda.de. „Vom 14. bis 18. Jahrhundert wurde Roda vom Bergbau geprägt. Nach dem Niedergang des Bergbaus entstanden etwa um 1650 viele kleine Nagelschmieden. Das dazu benötigte Eisen wurde in Ilmenau am Grenzhammer geholt. Die Nagelschmiede fertigten viele verschiedene Nägel an, die sie auch „Finne“ nannten. Die Eisenstangen wurden auf Nagellängen verkleinert und im Schmiedefeuer zum Glühen gebracht. Zuerst wurden die Spitzen geschmiedet und auf Länge abgeknickt „gekippt“. Erst danach wurde der Kopf herausgeschmiedet.“ So entstand der Spitzname „Finnekipper“ für die Rodaer und der Name der gleichnamigen Interessengemeinschaft.