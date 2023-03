Arnstadt. Anlässlich des 78. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers S III gibt es am 1. April eine Gedenkveranstaltung im Jonastal.

Anlässlich des 78. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers in Ohrdruf und des Sonderkommandos S III wird am Samstag, 1. April, um 11 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung an der Gedenkstätte im Jonastal bei Arnstadt eingeladen. Anschließend können Interessierte vor Ort die Ausstellungen des Jonastalvereins besuchen und an einer Führung teilnehmen.