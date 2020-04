Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geduldiges Warten auf Karpfen oder Hecht in Arnstadt

Bei dem schönen Frühlingswetter am Sonntag zog es Dirk Zieting aus Arnstadt schon sieben Uhr morgens an den Angelhäuser Teich. Nach vier Stunden wartete er immer noch geduldig auf das Anbeißen von Karpfen oder Hecht. Inzwischen bekam er auch Gesellschaft von weiteren Hobbyanglern. Er wirft seine Angel auch öfter in Mittelhausen an den Kiesgruben aus und will es demnächst auch einmal bei Wechmar probieren. Auch für Familien ist der Angelhäuser Teich ein beleibtes Ausflugsziel.