Gefällte Pappel sorgt in Ilmenau für Unmut der Anwohner

Als vor einigen Tagen im Wohngebiet Pörlitzer Höhe ein großer Baum gefällt wurde, meldeten sich Anwohner bei unserer Zeitung. Der Baum sei schön anzusehen gewesen und hätte fast die Höhe der benachbarten Blöcke erreicht. Außerdem habe ein Eichhörnchen sein Nest darin gebaut.

„Bei dem Baum in der Humboldtstraße 38 handelt es sich um eine Pappel, welche durch Fäulnis im Wurzelverlauf und hoher Anteile von Totholz nicht mehr standsicher war“, sagt Peter Sattler auf Anfrage. Der Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Ilmenau, auf deren Grundstück der Baum stand, versichert, dass im Herbst für die Pappel ein neuer Baum gepflanzt wird. Der Standort werde gemeinsam mit einem Garten- und Landschaftsbauer bestimmt. Sattler sagt weiterhin, dass im Auftrag der WBG derzeit einige Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Das liege daran, weil Bäume nur von Oktober bis Februar gefällt werden dürfen. „Vor dem Fällen wurden alle Bäume begutachtet. Im Ergebnis blieb uns aus Gründen der Verkehrssicherheit nur das Entfernen“, so Sattler. Für jeden gefällten Baum werde es Ersatzpflanzungen geben. „Hierbei werden wir zudem auch fruchttragende Sträucher für Vögel pflanzen und Blühwiesenstreifen für Insekten anlegen.“

Dem Vorsitzenden des Naturschutzbundes im Ilm-Kreis, Wolfgang Liebaug, tut es um jeden Baum leid, der gefällt werden muss. „Ich habe aber Verständnis dafür, wenn Bäume in der Stadt zur Gefahr werden“, so Liebaug. Denn es müsse nicht erst ein Kind einen Ast auf den Kopf bekommen, so der Naturschützer weiter. Auch ihn würden immer wieder Anrufe von Anwohnern erreichen, wenn Bäume gefällt werden. Meist stelle sich heraus, dass es Genehmigungen zum Fällen gibt und auch gute Gründe, den Baum nicht stehen zu lassen.

Was das Eichhörnchen aus dem Baum in der Humboldtsraße anbetrifft, bringt die Fachliteratur Aufklärung. Danach haben diese Tiere zwei bis acht Nester, auch Kobel genannt. Dort wohnen sie abwechselnd. Im Falle des Tieres auf der Pörlitzer Höhe wäre nun davon auszugehen, dass diesem Eichhörnchen noch bis zu sieben weitere Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stehen dürften.