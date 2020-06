Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geflügel-Transporter rollt gegen Ampelmast - 70 Temposünder in Arnstadt

Geflügel-Transporter rollt gegen Ampelmast

Ein 39-Jähriger fuhr am Dienstagmorgen in der Ilmenauer Straße in Arnstadt und stoppte seinen Transporter am rechten Fahrbahnrand, um nach dem Weg zu fragen. Der Fahrer vergaß, das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern. Der mit lebendem Geflügel beladene Transporter setzte sich in Bewegung und kam etwa 25 Meter entfernt an einem Ampelmast zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Tiere blieben gänzlich unverletzt.

70 Temposünder in Arnstadt

Montag führte die Landespolizeii Gotha tagsüber Geschwindigkeitsmessungen in der Thöreyer Straße in Arnstadt, auf der L 3007 in Kälberfeld, auf der Eisenacher Straße in Trügleben und in der Sophien- und Katharinenstraße in Eisenach durch.

In Arnstadt war der schnellste Fahrer mit 90 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Mehr als 70 Überschreitungen wurden hier festgestellt. In Kälberfeld wurde der Schnellste mit 80 km/h gemessen, bei erlaubten 50 km/h. In Trügleben wurde ein Fahrer mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Und in Eisenach war der Schnellste mit 58 bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Hier fuhr annähernd jeder vierte Fahrer, der die Kontrollstelle in der Katharinenstraße passierte, zu schnell. Die Beamten stellten dort 61 Überschreitungen fest.

Insgesamt passierten gestern über 3.500 Fahrzeuge die Messstellen. Allen oben genannten Spitzenreitern droht ein Fahrverbot und ein Bußgeldverfahren.