Gegen den Trend: Imker-Vereine haben im Ilm-Kreis Zulauf

Überalterung und Mitgliederschwund beklagen derzeit nicht wenige Vereine rund drei Jahrzehnte nach der Gründung. Ganz anders sieht es mit den Bienenzüchtern aus. Fast verdoppelt hat sich die Mitgliederzahl des Bienenzüchtervereins Ilmenau in den vergangenen fünf Jahren. Die Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen stellt mittlerweile die größte Gruppe unter den 60 Mitgliedern.

Dass es seit vier Jahren stetig nach oben geht, stellen auch die Imkerfreunde Geratal fest. Jedes Jahr kommen neue Mitglieder, darunter auch jüngere. Ähnlich die Situation in Stadtilm. Beim örtlichen Imkerverein verdoppelte sich die Mitgliederzahl in den vergangenen fünf Jahren auf 32. „Durch die Neuaufnahmen konnte das Durchschnittsalter von 65 auf unter 40 gedrückt werden“, sagt der Vorsitzende Siegmar Wiegand.

Dass die Neuzugänge um die 30 Jahre alt sind, beobachtet auch der Imkerverein Elleben. Derzeit zählt der Verein 30 Mitglieder, jedes Jahr kommen zwei hinzu. Darunter sind auch Frauen, sagt der Vorsitzende Volker Thamm. Dass viele Imker aus Altersgründen ausscheiden, stellt Sylvia Vlahosz fest. Die Vorsitzende des Imkervereins Arnstadt und Umgebung freut sich auch jedes Jahr über drei bis vier jüngere Neumitglieder.

Eine Erklärung für den neuen Trend hat Katharina Kerntopf. Die Vorsitzende des Ilmenauer Bienenzüchtervereins sieht mit den Neumitgliedern eine Gruppe in die Vereine kommen, die mitten im Leben steht und Stress auf Arbeit hat. „Sie wollen etwas für die Umwelt tun, sich mit dem Hobby aber auch selbst erden.“ Mit Bienen zu arbeiten, bedeute auch, selbst zur Ruhe zu kommen. Denn Bienen würden stechen, sobald sie Stress spüren.

Erfahrene Vereinsmitglieder sind Paten

„Man hört heute viel von Insektensterben“, so Sylvia Vlahosz. Etwas für die Umwelt zu tun war auch für sie Motivation, sich mit den nützlichen Insekten zu beschäftigen. Andere Imker betonen, dass auch der eigene Honig nicht zu verachten ist. „Der Trend geht weg von der Massenware“, ergänzt Jens Sommerburg aus dem Geratal.

Katharina Kerntopf empfiehlt, wenn sich jemand fürs Imkern interessiert, einen Verein in der Nähe zu suchen. „Zu uns können Interessierte auch gern als Gast kommen“, so Kerntopf. Die Ilmenauer haben einen Lehrbienenstand und betreuen vereinseigene Völker. „Wir laden Interessierte ein, zu schauen, ob das Hobby etwas für die ist.“ Ende März bis Oktober finden alle 14 Tage Treffen statt. Erfahrene Vereinsmitglieder würden sich als Imker-Pate zur Verfügung stellen. „Auch wenn eine mehrtägige theoretische Ausbildung Voraussetzung ist, entscheidet am Ende der praktische Umgang.“

In der Saison würden die Bienen viel Zeit erfordern. Nicht umsonst werde bei der Weihnachtsfeier der Ilmenauer Imker deren Partnern für ihr Verständnis gedankt. Man müsse sich auch klarmachen, dass es sich bei den Bienen um Lebewesen handelt, für die man die Verantwortung übernimmt, so Katharina Kerntopf.

Wer Bienen im Winterschlaf vermutet, liegt nicht richtig. Sie ziehen sich in ihren Stock zurück, bilden eine Wintertraube, um die Königin zu wärmen. Für den Imker ist jetzt eine ruhige Zeit. „Ich schaue, ob genug Futter da ist“, sagt Sylvia Vlahosz. Den Honig aufzuarbeiten und das Wachs aufzubereiten seien weitere Aufgaben.