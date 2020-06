An der Kreuzung Friesenstraße/Weimarer Straße wurde der Citroen von einem anderen Fahrzeug an die Hauswand geschoben.

Ilmenau. Unfall in Ilmenau am Dienstagvormittag.

Gegen eine Hauswand geschoben

Am Dienstag gegen 8.15 Uhr krachte es an der Kreuzung Friesenstraße/Weimarer Straße. Ein 60-jähriger Citroen-Fahrer befuhr die Friedrich-Ebert-Straße und fuhr an der Ampel an. Er kollidierte mit einem bevorrechtigten Citroen, dessen Fahrer (50) von der Weimarer Straße kam. Durch den Aufprall wurde der Citroen über die Friesenstraße hinweg gegen eine Hauswand geschoben. Die Polizei ermittelt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 19 Kameraden zum Absperren und Ölbinden im Einsatz.