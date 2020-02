Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geheime Wahl mit Ansage

Man spielt nicht mit den Schmuddelkindern! Dieser Satz gilt selbst in demokratisch gewählten Parlamenten. Wo sich jedoch eine Alternative nicht nur auf Landes-, nein auch längst auf Ilm-Kreis-Ebene, in Arnstädter und Ilmenauer Stadträten dank ihrer Wähler Posten, Mandat und Auskommen oder Entschädigungen gesichert hat, sitzen aber die Schmuddelkinder am Tisch. Doch sie haben dort absolut nichts zu sagen, wenn es nach den Saubermännern geht. Darf doch in Thüringen die Alternative sogar ein Faschist anführen. Wehret den Anfängen! Man fragt sich, warum Faschisten überhaupt Parlamentsboden betreten dürfen, aber genauso, warum Ex-Stasi-Spitzel ihrer Abgeordnetentätigkeit im Landträg frönen. Jetzt will die rot-rot-grüne Einheitsfront in Erfurt, um weiter regieren zu dürfen, vor der geheimen Wahl bestätigt haben, dass ihr Gegner von der CDU in ihrem Sinne wählt. Eine Grüne hat sich diesen parlamentarischen Schwachsinn ausgedacht, deren Partei hauchdünn in den Landtag einzog. Ein Viertel der Wähler hat mit 20 Prozent mehr an Stimmen die Alternative gewählt. Schmuddelkinder, die jetzt nach ihrer Wahl entmündigt gehören, sagen die Wahlverlierer. Eine Ilmenauerin plädiert für die Einheit der übrigen fünf Fraktionen, um „Bürgerinnen und Bürger davor zu schützen, dass Björn Höcke am Ende der lachende Sechste ist“. Dabei lacht doch schon die ganze Republik.