Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gehlberg: Neue Rechercheergebnisse zu Barometern

Kürzlich bekam der Thüringer Museumspark Gehlberg, den der Verein der Gehlberger Glastradition unterhält, Besuch von Hans Hooijmaijers aus Holland. Er ist technischer Direktor des Rijksmuseums Boerhaave in Leiden - ein Museum für die Geschichte der Wissenschaft und Medizin, das im vergangenen Jahr eine Auszeichnung als europäisches Museum des Jahres erhielt. Auf seiner Stippvisite in Deutschland macht er in Jena, Dresden und Berlin, aber auch in Gehlberg halt, teilte Klaus Irrgang mit, der Mitglied im Verein der Gehlberger Glastradition ist. Anlass des Besuches war eine Beratung von Rechercheergebnissen von Wilfried Habenicht aus Bremen zu Barometern. Diese würden voraussichtlich zu einer neuen Sicht auf die Entwicklungsgeschichte der Barometrie führen, so Irrgang. Museumsleiterin Martina Schulz erläuterte den Gästen die Geschichte der Gehlberger Glasindustrie. Letztlich habe die niederländisch-flämische Glasindustrie auch eine bedeutende Geschichte. Beim Museumsrundgang wurden die im Museumspark vorliegenden Gestaltungsrichtlinien diskutiert, wie die „Multithematik“, die „Erlebnishaftigkeit“ und die „audio-visuellen Darstellungen“. Ein Aspekt betraf das Wettermuseum, dabei insbesondere die Messung der Luftelektrizität und der Magnetfeldlinien. Den Magnetfeldlinienvermessungen mit Inklinatorien und Deklinatorien wurde damals bei der Wetterbeobachtung Bedeutung zugesprochen. Entsprechend waren auch die alten Wetterbeobachtungsstationen damit ausgerüstet. Das Gehlberger Museum bemühe sich um derartige Geräte für seine Wetterausstellung. Bei der Beschaffung eines Deklinatoriums versucht auch das niederländische Museum zu helfen. Der Thüringer-Museumspark Gehlberg befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte. Das Gebäude des Hauptmuseums ist im Denkmal der Gundelach-Glashütte integriert. Zum Museumspark gehören Glasmuseum, Wilderermuseum, Postamtmuseum, Wettermuseum, Schneekopfkabinett und Heimatstube.

=fn?Hf÷ggofu jtu Njuuxpdi cjt Gsfjubh 22 cjt 28 voe Tbntubh- Tpooubh 24 cjt 28 Vis/=0fn?