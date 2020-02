Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraberger Regelschüler beim Bundeswettbewerb

Die zweite Schulmeisterschaft im Bogenschießen fand Mittwochvormittag an der Regelschule Geraberg statt. Zwölf Schüler der Klassen fünf bis neun qualifizierten sich für den Wettbewerb in der Geratalhalle. Sie trainieren das Bogenschießen einmal wöchentlich in einer Arbeitsgemeinschaft an der Schule, was zumindest im Ilm-Kreis einmalig ist. Im Vorjahr konnten die Geraberger Schüler vom Bundesausscheid einen fünften Platz mit nach Hause nehmen. Das Training und den Wettkampf betreut in Geraberg Lehrer Ralf Jonscher, der selbst Bogenschütze ist.