Gericht sieht Drogenverkauf als erwiesen an

Ilm-Kreis. Zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung wurde in dieser Woche ein Mann aus dem Ilm-Kreis verurteilt, weil er mit der chemischen Droge Crystal Meth gehandelt haben soll. Ein Zeuge in dem Verfahren will von ihm im vergangenen Jahr dreimal Amphetamin am Wetzlarer Platz in Ilmenau gekauft haben, gab er zu Protokoll. Dass diese Aussage letztlich zur Verurteilung seines Mandanten führen sollte, war für den Verteidiger kaum vorstellbar: Die Angaben des Zeugen seien gemacht worden, um für sich selbst in einem anderen Verfahren ein geringeres Strafmaß herauszuholen. Es sei daher dessen Motivation gewesen, „jemanden ans Messer zu liefern“, sagte der Anwalt und beantragte nach dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ einen Freispruch.

Tatsächlich standen in der Verhandlung Aussage gegen Aussage. Während der Zeuge gegenüber der Polizei Ort und Zeitpunkt des vermeintlichen Drogenverkaufs benannte - aus Sicht des Gerichts recht detailreich -, wies der Angeklagte jede Schuld von sich. Zu den angegebenen Uhrzeiten habe er mit seiner Lebensgefährtin und deren Kind regelmäßig am Abendbrottisch gesessen, beteuerte er. Die nun in dieser Woche als Zeugin gehörte Partnerin bestätigte, dass es in ihrer Beziehung die Tradition gebe, zu festen Zeiten gemeinsam zu essen. Da die Beiden allerdings nicht permanent zusammenwohnen, konnte sie aber auch nicht ausschließen, dass es an den Tagen der mutmaßlichen Drogenübergabe anders gewesen sein könnte. Allerdings hegte auch sie den Verdacht, dass es hier eine Absprache gegeben haben könnte, um ihren Freund zum Sündenbock zu machen. Ein Indiz für sie war das „hinterhältige Grinsen“ des Zeugen bei einer zufälligen Begegnung jüngst in der Stadt. Vorsitzender Jörg Türpitz, dem sowohl der Angeklagte als auch dessen Lebensgefährtin im Zusammenhang mit dem Konsums von Betäubungsmitteln in der Vergangenheit keine Unbekannten sind, wollte nun genauer wissen, welche Rolle Drogen im Leben des Mannes spielten. Doch die Frau versicherte: Seit die Beiden zusammen sind, seien illegale Substanzen kein Thema mehr. „Früher ja, aber nicht zu diesem Zeitpunkt“, sagte sie. Doch eine günstige Sozialprognose konnten weder die Staatsanwaltschaft noch der Richter ausstellen. Gegen den Angeklagten sprachen zudem vier Eintragungen im Bundeszentralregister, bei denen er vor allem mit Körperverletzungen in Erscheinung getreten war - und für die er zuletzt eine Gefängnisstrafe auf Bewährung erhalten hatte, die zum Zeitpunkt des angeklagten Drogenverkaufs noch nicht abgelaufen war. Für die Anklagevertretung gab es nach der Anhörung der Zeugen keinen Zweifel, dass der Mann die Drogen verkauft hat. In Summe wurde eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung beantragt. In seiner Entscheidung reduzierte Jörg Türpitz die Dauer des Gefängnisaufenthalts zwar um vier Monate, schloss aber ebenso eine Bewährung aus. Auch für ihn stand fest, dass sich der erwerbslose Angeklagte mit dem Verkauf von jeweils 0,5 Gramm Crystal Meth zu 50 Euro sein Salär aufbessern wollte - wenngleich die Menge noch nicht der juristischen Definition des Drogenhandels entspreche. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.