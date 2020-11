Eine Entscheidung im Rechtsstreit der Gemeinde Katzhütte gegen den Freistaat Thüringen (vertreten durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt) ist auf den 16. Dezember 2020 verlegt worden. Das erklärte Bernd Amelung, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Gera.

Wegen des öffentlichen Interesses an der Entscheidung in dem Rechtsstreit weise das Gericht, so Amelung weiter, darauf hin, dass die Beteiligten sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverstanden erklärt hätten und diese Entscheidung wegen eines eingetretenen Krankheitsfalls in der Kammer nunmehr am 16. Dezember 2020 erfolgen werde. Der ursprünglich vorgesehene Kammertermin am 18. November sei aufgehoben worden.

Am 6. Januar 2019 waren die Wahlberechtigten in Katzhütte aufgerufen, in einem Bürgerentscheid die Frage zu beantworten, ob die Kommune einem mehrheitlich gefassten Beschluss ihres Gemeinderates vom 28. Februar 2018 folgen und ein Teil der neuen Landgemeinde Großbreitenbach (Ilm-Kreis) werden soll oder Teil der wenige Tage zuvor gegründeten Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal bleiben solle, der sie der Gesetzgeber zunächst zugeordnet hatte.

Nach dem Entscheid, der zunächst eine sehr knappe Mehrheit für die Gemeindeauflösung an Angliederung nach Großbreitenbach ergeben hatte, wurden Zweifel an der Korrektheit der Abläufe nach der Stimmenauszählung erhoben. Nach längerer Prüfung erklärte die Kommunalaufsicht des Landratsamtes den Bürgerentscheid für nichtig.

„Die vom Abstimmungsleiter teilweise eingeräumten Verfahrensmängel haben so wesentlichen Einfluss auf das mit 15 Stimmen Unterschied – nach kursorischer Zählung durch die Kommunalaufsicht von 13 Stimmen - erlangte Abstimmungsergebnis, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei einem fehlerfreien Abstimmungsverfahren ein anderes, unter Umständen entgegengesetztes Ergebnis erzielt worden wäre“, hieß es in einer am 11. April 2019 verbreiteten Pressemitteilung des Landratsamtes.

Der Gemeinderat Katzhütte entscheid darauf hin, auf das Angebot, den Bürgerentscheid anlässlich der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai zu wiederholen, nicht einzugehen und beschritt den Klageweg.