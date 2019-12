Geringe Chancen für neue Sauna in Ilmenau

Ilmenau. Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) schätzt die Chancen auf eine Sauna an der neuen Schwimmhalle in Ilmenau als gering ein. „Wir haben in der Stadt durchaus einige Investoren mit einer Nase fürs Geschäft. Aber bislang hat sich noch niemand gemeldet“, sagte er in dieser Woche.

Prinzipiell möglich sei der Anbau eines Dampfbads an der neuen Freizeiteinrichtung, da alle nötigen Medienanschlüsse vorhanden sind. Aber trotz Nachfragen der Wirtschaftsförderung im Rathaus auf dem freien Markt habe sich kein Interessent gemeldet. Einen öffentlich finanzierten Bau lehnt die Verwaltung ab. Es sei undenkbar, eine solche Einrichtung auf Kosten der Steuerzahler zu errichten und diese wirtschaftlich zu betreiben, hieß es. Diese Haltung hatte bereits auch der Vorgänger von Schultheiß, Gerd-Michael Seeber (CDU), vertreten und auf Alternativen der freien Wirtschaft verwiesen.

Die Auflagen für die Förderung für den Bau der Schwimmhalle in Ilmenau seien so eng gewesen, dass jegliche Spaßbadelemente gestrichen wurden, erklärte Schultheiß. Demnach war nicht einmal eine Kinderrutsche in den finanziellen Zuwendungsbescheiden vorgesehen – wenngleich die Förderungen für den Bau selbst hoch gewesen seien, so der Stadtchef. Die Planer entschieden dennoch, einige Vergnügungselemente in die Ausstattung aufzunehmen. So gibt es einen Drei-Meter-Sprungturm, ein Kinderbecken und kleinere Wasserspiele. Die Schwimmhalle kostet rund zwölf Millionen Euro.

Darüber hinaus seien die Zuschüsse für die Freizeiteinrichtungen der Stadt bereits immens, gab der Oberbürgermeister zu bedenken. Allein um die Eishalle annähernd kostendecken zu betreiben, müsste ein Eintrittspreis von 10 Euro verlangt werden und nicht wie derzeit 3,50 Euro für zwei Stunden für einen Erwachsenen. Etwas besser falle die Zuschussbilanz für die derzeitige Schwimmhalle aus. Diese Zahlen stammen allerdings aus einer Erhebung von vor drei Jahren, fügte der Oberbürgermeister hinzu.

Die neue Schwimmhalle soll nächste Saison in Betrieb gehen. Laut Bauamt wird die Einrichtung Mitte des nächsten Jahres fertiggestellt und an den Bäderbetrieb übergeben. Die alte Schwimmhalle im Wohngebiet „Am Stollen“ soll abgerissen und das Gelände entweder einer Wohnbebauung oder Parkplätzen zur Verfügung gestellt werden. In dem Gebäude befindet sich derzeit eine Sauna. Nach einem Ausfall der Filteranlage musste die Schwimmhalle vor wenigen Tagen vorübergehend geschlossen werden. Wie Sport- und Betriebsamtsleiter Lars Strelow sagte, sei es dem schnellen Einsatz der Mitarbeiter und einem Unternehmen zu verdanken, dass der Ausfall nur auf kurze Zeit begrenzt blieb.