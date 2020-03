Gesangverein Harmonie Unterpörlitz um acht Sänger reicher

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Harmonie Unterpörlitz ließ Vorsitzende Marika Kornemann die Höhepunkte des Jahres 2019 noch einmal Revue passieren. Fast zehn Konzerte und öffentliche Auftritte von Frauenwald bis Elgersburg und natürlich im Sommer und zu Weihnachten in der Unterpörlitzer Kirche stehen zu Buche. Auch sechs am Chorgesang interessierte Frauen und zwei Männer fanden im Laufe des Jahres den Weg zum Gesangverein und in die Proben – immer mittwochs, 19.30 Uhr, im Unterpörlitzer Gemeindehaus.

Marika Kornemann dankte dem Landkreis, der Stadt Ilmenau, dem Ortschaftsrat, der Sparkasse sowie allen Spendern. Kassenwartin Irmgard Wöhne sprach von einem sehr guten Jahr. Die Beiträge der 45 aktiven und passiven Mitglieder decken keineswegs die Kosten für das Chorleiterhonorar, den Kauf von Notenmaterial und die Organisation des Chorlagers in Schirnrod mit einer Stimmbildnerin. Insofern sei der Chor auch weiterhin auf Zuschüsse der öffentlichen Hand angewiesen.

Nach der einstimmigen Neuwahl des alten Vorstands mit Marika Kornemann, Elke Strobach, Ulla Rudolph und Irmgard Wöhner beschloss die Versammlung das Jahresprogramm 2020. Höhepunkte bilden die Chorkonzerte in Stützerbach am 14. Juni in der Christuskirche und am 1. Juli in Herschdorf zum Jubiläum der Ortsgründung der Dörfer ringsum. Am 3. Juli zur Jubiläumsfestwoche in Unterpörlitz leistet der Chor seinen Beitrag zu einem Tag der offenen Tür der Ortsvereine.