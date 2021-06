Geschäftsöffnung: Ilmenauer gehen es offenbar ruhig an

Mit Schildern und Kleidungsstücken werben die Ilmenauer Händler in der Fußgängerzone. Der Ansturm der Kunden blieb am ersten Tag der Öffnung offenbar aus.

Die Händler der Ilmenauer Innenstadt warben mit Schilder, Plakaten und Kleidungsstücken und machten darauf aufmerksam, dass sie wieder öffnen dürfen. Am Donnerstag, dem ersten Tag, blieb der Kundenansturm aus. In Arnstadt beteiligen sich Stadtverwaltung, Unternehmerverein und Stadtwerke an der Aktion „Arnstadt macht auf“. Damit soll nach der Lockerung der Coronaregeln die Innenstadt wiederbelebt werden. Am Freitag von 14 bis 19 Uhr gibt es in der Fußgängerzone Buden, Karussell, Musik und Deko.