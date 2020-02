Gesundheitsamt geht bei Krätze im Ilm-Kreis von hoher Dunkelziffer aus

„Ja, es gab in den vergangenen fünf bis sieben Jahren eine Zunahme an Erkrankungen“, sagt Johannes Köhler. Der Chefarzt der Dermatologie des SRH-Klinikums Suhl erklärt auf Anfrage, dass aktuell eine Stagnation der Krätze-Fälle zu verzeichnen sei. „Es gibt immer Wellen, doch bewegen sie sich im Bereich des Normalen.“ Köhler spricht aus Erfahrungen, die er in seiner Sprechstunde und der Klinik macht. Darüber hinaus ist er auch mit Kollegen in Kontakt. Zum Medizinischen Versorgungszentrum des SRH-Klinikums gehört auch eine Praxis zweier Hautärzte in Ilmenau.

Anlass für die Nachfrage in Suhl sind Erfahrungen einer Leserin aus dem Raum Gräfinau-Angstedt. Sie berichtet, dass sie und die Familie betroffen waren. Bei ihrer Hautärztin in Ilmenau hieß es, dass die Krätze aktuell ein Problem sei. Gegenüber unserer Zeitung will dies die Ärztin nicht bestätigen und verweist auf das Gesundheitsamt. Zu Fallzahlen will sich auch die Hautärztin in Arnstadt nicht äußern. Die Hautärztin Ivonne Schäfer bestätigt, dass sie regelmäßig Patienten mit Krätze in der Praxis behandelt.

Meldepflicht nur für Gemeinschaftseinrichtungen

Da es keine Arztmeldepflicht gibt, sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, teilt Renate Koch mit. Die Amtsärztin des Ilm-Kreises sagt weiter, dass es eine Meldepflicht nur für Gemeinschaftseinrichtungen gebe, wenn zu betreuende Personen an Krätze erkrankt seien oder der Verdacht bestehe. Dazu zählen Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Obdachlosenunterkünfte und Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Dem Gesundheitsamt waren 2020 bislang 20 Fälle bekannt. Im Vorjahr waren es 123, 2018 wurden 82 Fälle erfasst, 2017 wiederum 131 Fälle. Das Amt registrierte in den vergangenen Jahren also nahezu gleichbleibende Fallzahlen.

„Die lokale Häufigkeit unterliegt langjährigen Zyklen, deren Ursachen unklar sind“, so die Amtsärztin weiter. Wenn eine Meldung vorliegt, werden Daten des Erkrankten ermittelt, Informationen über das Krankheitsbild erhoben sowie Kontaktpersonen ermittelt. „Das Gesundheitsamt belehrt über Hygienemaßnahmen, beispielsweise über Elternbriefe und Merkblätter oder persönlich direkt in den Einrichtungen, gegebenenfalls wird eine Anleitung vor Ort durchgeführt“, so Amtsärztin Koch.

Aufgrund der Übertragung durch intensive Haut-zu-Haut-Kontakte sei Krätze eine Krankheit, die an enge Kontaktpersonen, Familienmitglieder, enge Freunde und Sexualpartner weitergegeben werden kann. In Gemeinschaftseinrichtungen können auch Pflegende und Betreuende betroffen sein.

Wie die Amtsärztin sagt, ist eine äußerlich anzuwendende permithrinhaltige Creme die Therapie der ersten Wahl. Von Bedeutung sei auch, dass alle betroffenen Patienten und Kontaktpersonen behandelt werden. Krätze sei ansteckend, bevor Krankheitszeichen auftreten und so lange, wie sich die Milben auf der Haut befinden. Bei Betroffenen, die eine intensive Körperpflege betreiben und Kosmetika einsetzen, können die Hautveränderungen sehr gering sein und ein Milbenfall lange unbemerkt bleiben.

Bei Krätze würden die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes gelten. Kinder und Erwachsene, die erkrankt sind oder bei denen der Verdacht besteht, dürfen Gemeinschaftseinrichtungen vorübergehend nicht besuchen.

Mehr zur Krankheit: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/K/Kraetzemilben/Kraetzemilben.html