Glasfasernetz für die Landgemeinde Großbreitenbach

Die Breitbandversorgung (BBV) Thüringen GmbH will in der Landgemeinde Großbreitenbach in den Bau eines Glasfasernetzes 8,4 Millionen Euro investieren. Die Vorvermarktung startet mit einer Infoveranstaltung am 12. März um 19 Uhr im Gebäude der Feuerwehr, heißt es aus der Verwaltung.

Keine Aufwendungen für die Kommune

Voraussetzung dafür, dass Großbreitenbach die Glasfaser bekommt, sei ein ausreichendes Interesse der Haushalte und Geschäftskunden. Wenn sich in der Landgemeinde mindestens 1820 Kunden für einen Glasfaservertrag entscheiden, wird das Unternehmen mit den Planungen für den Netzausbau beginnen, hieß es bei einem Treffen von Regionalleiter Gisbert Spindler mit Bürgermeister Peter Grimm (SPD).

In Großbreitenbach selbst werden 744 Verträge benötigt. Die für den Auf- und Ausbau benötigten Mittel werden von der BBV Thüringen und Partnern aus der Finanzwirtschaft vollständig eigenfinanziert. Der Kommune würden für den Ausbau keine eigenen Kosten entstehen.

Unter bestimmten Voraussetzungen keine Anschlusskosten

„Ich freue mich, dass wir einen Breitbandanbieter für den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes in der Landgemeinde Großbreitenbach gewinnen konnten. Dieses bietet uns allen, wenn das Projekt zustande kommt, die Chance, die Landgemeinde Großbreitenbach mit zukunftsfähigem Internet in der Region voranzubringen“, so Grimm.

Man verzichte während der Vorvermarktung unter bestimmten Voraussetzungen vollständig auf die normalen Haus- und Glasfaseranschlusskosten in Höhe von 1400 Euro, erklärte Spindler. Sollte die Vertragszahl zustande kommen, würde man mit der etwa sechsmonatigen Planung beginnen.

Beginn der Bauarbeiten 2021

Der Bau wäre im ersten Halbjahr 2021 möglich. Neben schnellem Internet gäbe es auf Wunsch auch Telefonie- und TV-Dienste über die Glasfaser. Für Gewerbetreibende hält der Netzbetreiber Lösungen bereit, die auf Wunsch bis in den Bereich 1 Gbit/s reichen.

Die BBV Thüringen GmbH mit Sitz in Ilmenau ist eine Tochtergesellschaft der bundesweit tätigen Breitbandversorgung Deutschland (BBV). Hauptanteilseigner ist die britische Investmentgesellschaft Riverrock.