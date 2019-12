Bei einer Schauvorführung Mittwochnachmittag war der Gasbrenner in der Werkstatt von Herbert Reuß das letzte Mal an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gräfenrodaer Glasbläser nach 55 Jahren im Ruhestand

Der Gräfenrodaer Glasbläser Herbert Reuß verabschiedete sich für immer in den Ruhestand. Die Flamme seines Gasbrenners bleibt für immer aus. Damit endet gleichzeitig eine 101-jährige Familientradition. Bei der letzten Schauvorführung in seiner Werkstatt war auch Wolfgang Nüchter dabei und begleitete den Moment des Abschieds mit einer Glasfanfare. Nüchter war 23 Jahre lang Mitarbeiter bei Reuß und ist selbst bereits in Rente. Reuß arbeitet seit 55 Jahren mit Glas.