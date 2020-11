Graue Wände mit der Spraydose aufhübschen

Endlich mal einen Sprayer auf frischer Tat erwischt! Das stimmt, aber stimmt auch nicht. Was Marco Ewald mit seinen Spraydosen Marke „Molotov“ tut, vollzieht sich nicht im Dunkeln und in der Illegalität. Er bringt seine Kunst, die mit all den hingeschmierten und ärgerlichen Graffitis nichts gemein hat, am hellen Tag auf graue Betonwände an Treppen und Stützmauern an Immobilien der Wohnungsbaugenossenschaft am Ilmenauer „Kohlenberg“ an. Es ist nicht die erste Sprayarbeit, welche die Wohnungsverwaltung an den Amateurkünstler vergab. Eine betongraue Wand mit fantasievollen gesprayten Gemälden „aufzuhübschen“ und somit Freude in den Alltag von Hausbewohnern und Passanten zu bringen, ist Marco Ewalds Profession. „Ich liebe es sehr, mit Spraydosen gestalterisch und vor allem bildkünstlerisch tätig sein zu dürfen. Alles ohne Stress und obendrein für ein Honorar“, sagt er und wendet sich dem nächsten Sprühstoß zu. Es dauert lange und verlangt Kenntnisse und Fingerspitzengefühl, bis sich die Farbspuren zum Bild formen. Seine Bilder entstehen in mehreren Schichten. So bekommt das Spraygemälde Tiefe. Es wird die Illusion von dreidimensionaler Gegenständlichkeit erzeugt. Am Geländer des Treppenaufganges ist dies nacherlebbar. Alle, zum Glück wenigen, aber präsenten Spray-Schmierfinken, die nach dem alten Sprichwort: „Narrenhände beschmieren Tische und Wände“ nachts unterwegs sind und ihre Initialen wie Trophäen genau dorthin sprayen, wo es Leute ärgert, sind Marco Ewald suspekt. Wer sich der Welt öffentlich als Spray-Künstler zeigen wolle, hätte viele andere Möglichkeiten, als illegal Wände zu beschmieren, meint er. Noch ein Wochenende hat Marco Ewald, der aus Erfurt anreist, zu tun, um sein Werk zu beenden. Das wird dann viele Jahre Menschen erfreuen, aber auch Sprayer der illegalen Szene abschrecken. Es gibt in der Szene ein ungeschriebenes Gesetz, dass eine Wand mit einem Spraybild oder Schriftzug nicht mehr angegriffen wird. Da kommt doch Hoffnung auf, dass Ewalds Kunst im öffentlichen Raum in Ruhe fortdauern und genossen werden kann.