„Großbreitenbach hat gerade andere Sorgen als Katzhütte“

Frank Kuschel, geboren 1961 in Ilmenau, in der DDR Berufsoffizier, dann noch vor der Wende Bürgermeister in Großbreitenbach und Stellvertreter in Ilmenau, hat die Kommunalpolitik im Ilm-Kreis als Mitglied des Kreistages und von 2004 bis 2019 auch die Thüringens als Linke-Landtagsabgeordneter mit geprägt. Nach seinem Ausscheiden dort leitet er das Instituts für kommunale Bildung und Beratung (IKKB) und den THK-Verlag in Arnstadt.