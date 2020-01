Großbreitenbach und Frankenhain stellen Kampfrichter

Der IBU Weltcup im Biathlon in Oberhof kann von Donnerstag bis Sonntag in Einzel, Staffel und Massenstart stattfinden, das hat die WSRO Skisport GmbH als Veranstalter mitgeteilt. Um die Rennen zu gewährleisten, wurden sogar 2000 Kubikmeter Kunstschnee in 35 Lkw-Ladungen aus dem Schalker Stadion in Nordrhein-Westfalen geholt, wo zuvor eine Biathlonveranstaltung stattfand.

Dass die Veranstaltung auf Biegen und Brechen ermöglicht wird, wunderte Daniel Pfaff aus Angelroda. „Ist doch dort seit zwei Monaten kein Gramm Naturschnee zu sehen“, schreibt er an unsere Zeitung. „Nicht nur, dass sie über ein Jahr lang Schnee lagern, und dann noch Unmengen an Schneekanonen über Wochen laufen lassen, was umwelttechnisch eine Katastrophe ist. Eine Schneekanone verbraucht in einer Stunde 3600 Liter Wasser und 3 Kilowattstunden Strom.“ Der Nutzen für die Region stehe in keinem Verhältnis zum Schaden für das Klima, so seine Meinung.

Ein Teil vom Hüttendorf - hier steht Heike vor dem Stand vom SV Eintracht Frankenhain - stand auch schon. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der Nutzen besteht darin, dass die Hotels und Pensionen von Arnstadt über Ilmenau, vom Rennsteig bis Suhl voll sind, dass die Busunternehmen zusätzliche Einnahmen haben, und dass Vereine wie Großbreitenbach und Frankenhain, mit Schwerpunkt Biathlon, Gewinne erzielen. Wie der Vorsitzende vom Wintersportverein Großbreitenbach, Mario Heinrich, unserer Zeitung sagte, nehme der Verein durch das Betreiben einer Verkaufshütte zum Biathlon-Weltcup etwa 35 Prozent des Vereinsbudget für das ganze Jahr ein und das komme wiederum den 50 Kindern und Jugendlichen im Trainingsleistungszentrum Biathlon zugute. Eine Hütte dürfen sie betreiben, weil sie auch mehr als 20 Kampfrichter und Ordner für das Großereignis stellen. Zum zweiten Mal wird die Hütte am Birxstieg stehen, im vorigen Jahr bekamen sie wegen der gesunkenen Umsätze sogar eine Ausgleichszahlung vom Veranstalter WSRO. Diesmal sind sie optimistischer, was den Absatz an Glühwein, Tee, alkoholfreien Getränken, Wiener, Knackwürsten und Kuchen anbetrifft, da in der Nähe eine Videoleinwand steht. Dass kein richtiger Schnee liegt in Oberhof, sei ganz blöd, meint Heinrich, aber eben nicht zu ändern. Er selbst kam schon in den Genuss, in Südtirol auf richtigem Schnee in diesem Winter Ski fahren zu können, als er seine Tochter Marie (25) im IBU-Cup begleitete. Dass Laura Dahlmeier, die er schon von Kindesbeinen an kennt, schon ihre erfolgreiche Karriere beendet hat, das zeige ihre wahre Größe. Da gäbe es andere, die ihren Zenit längst überschritten haben, aber dennoch nicht den Platz für Nachrücker frei machen. Denn der Weltcup im Biathlon sei ein lukratives Geschäft, wo immense Gelder der Sponsoren fließen. Ohne Marketing und Werbung würde diese Sportart nie so groß im Fernsehen protegiert werden, sagte Heinrich. Die eingenommenen Gelder kämen aber auch dem Nachwuchs zugute. Der SV Eintracht Frankenhain ist mit 62 Leuten beim Weltcup mit Helfern, Kampfrichtern und Ordnern dabei, sagte Mario Milde. In ihrem Verkaufsstand gibt es Bratwürste, Rostbrätel und Glühwein.

Regionalbus Arnstadt GmbH (RBA) und Ilmenauer Omnibusverkehrsgesellschaft mbH (IOV) setzen Sonderbusse für die Fans ein. Der RBA fährt Donnerstag und Freitag 10.30 Uhr und Samstag und Sonntag ab 8.30 Uhr ab Arnstadt Busbahnhof über Plaue, Liebenstein, Gräfenroda und Gehlberg nach Oberhof und zurück für 14 Euro, die Mitfahrt ist nur nach Voranmeldung möglich. Beim IOV kostet das Ticket 16 Euro, die Busse fahren Donnerstag und Freitag ab Busbahnhof Ilmenau 10.55 Uhr, Samstag 8.30 Uhr und Sonntag 9.10 Uhr über Manebach, Meyersgrund, Stützerbach sowie eine zweite Line mit den gleichen Abfahrtszeiten ab Vesser über Schmiedefeld und Frauenwald nach Oberhof.