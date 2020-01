Grundsatzentscheidung zu Gehrener Kindergarten im Frühjahr

Gehren. Spätestens im Frühjahr muss nach Einschätzung von Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) eine Grundsatzentscheidung zum Standort für einen Neubau des Kindergartens in Gehren fallen. Eine Verlängerung der endenden Ausnahmegenehmigung für den Betrieb mit mehr Kindern als zulässig über das Jahr 2021 hinaus werde von der Stadtverwaltung nicht beantragt, sagte er am Dienstag auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt ein neuer Kindergarten noch nicht vorhanden ist, „kommt es nicht zu Kapazitätsproblemen“, betonte Ilmenaus Stadtchef. Allein durch den Anbau in der Tagesstätte in Möhrenbach entstehen zusätzliche 40 Plätze in der unmittelbaren Umgebung von Gehren. Außerdem ist in Ilmenau der Neubau eines Kindergartens geplant.

An dem Grundsatzbeschluss sollen der Gehrener Ortsteilrat, die Ilmenauer Ausschüsse für Soziales und Bau, sowie der Stadtrat beteiligt sein. Dabei geht es um die Frage, ob der neue Kindergarten auf dem Gelände der ehemaligen Glasfabrik „Ilmkristall“ entstehen soll – wie es der Wunsch vieler Eltern ist –, oder auf dem Areal des ehemaligen Schlossmarstalls im Zentrum. Der ist wiederum aus Sicht der Stadtverwaltung der Favorit, weil damit der Ortskern aufgewertet wird – vor allem aber, weil bis zu zwei Drittel der knapp vier Millionen Euro Baukosten gefördert werden könnten.

Eltern hingegen verweisen auf die hohe Verkehrsbelastung an dieser Stelle und mögliche Bodenbelastungen durch Müll. Auch wenn die Fläche laut Katasteramt unbelastet sei, habe man zusätzliche Proben in Auftrag gegeben. „Das kostet auch Geld und geht in den vier- bis fünfstelligen Bereich. Aber wir haben das Planungsbüro darum gebeten, alle Bedenken abzuarbeiten“, sagte Schultheiß. Auch eine Verschiebung des neuen Kindergartens weiter in den Schlosspark hinein werde untersucht. Ende des vergangenen Jahres gab es dazu ein Gespräch mit Elternsprechern im Rathaus.

Auch wenn es wegen der im Jahr 2021 auslaufenden Ausnahmegenehmigung keinen Zeitdruck gibt, „haben wir einen naturgegebenen Druck, weil wir für die Kinder etwas machen wollen. Am Ende ist doch nichts schöner, als ein neuer Kindergarten“, meinte der Oberbürgermeister.