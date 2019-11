Grundstückseigentümer sollen für Sanierungsarbeiten zahlen

Für die Arbeiten im Sanierungsgebiet Historischer Stadtkern in Ilmenau müssen sich die Grundstücksbesitzer rückwirkend bis 1992 an den Baukosten beteiligen. Der Ausgleichsbetrag wird derzeit von der Stadtverwaltung ermittelt, hieß es zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am Montag, die Regelung sei vom Bund gesetzlich vorgeschrieben. Es gäbe aber die Möglichkeit einer freiwilligen Ablösevereinbarung zwischen Grundstücksbesitzern und Stadt. Dazu will die Verwaltung ab März 2020 mit allen 750 betroffenen Grundstücksbesitzern reden.