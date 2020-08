Ich habe in letzter Zeit auf der Glotze so viele leere Stadien gesehen, darin Fußballer, Betreuer und Auswechselspieler wie auch Trainer schreien hören. Kann man sich daran gewöhnen? Als Fußballgucker schon: Ab und an spielen die Sender sogar Torjubel ein, oder ich höre intensiv einen Trainer klatschen. Einen!, in einem 60.000-Mann-Stadion. Das ist ein Rausch von Atmosphäre. Sowas gab es vor Corona auch bei den Tischtennis-Matches der Weltklasse. Da ist ein Trainer an der Bande und klopft sich hörbar die Finger wund, weil sein Spieler auswärts angetreten ist. Und sind wir doch mal ehrlich: Germania Ilmenau ist ein leeres Stadion im Hammergrund vor Corona-Zeiten nicht unbekannt. Martinroda hingegen würde sich beim Auswärts-Landespokalfinale gegen Jena ganz bestimmt über ganz viel Fanbeistand freuen. Man kann sie aber auch am Samstag auf der Mattscheibe sehen. Und hätte sich Leipzig mit genügend Rückhalt im Stadion so von den Parisern vorführen lassen? Hätte, hätte, Corona-Kette. Eines hat die Zuschauer-Null-Serie Gutes: Keine Krawalle, keine Brandsätze, keine Polizeireiterstaffeln, alles friedlich. Bis ein Spieler jemanden auf den Fuß tritt, dann läuft der Schrei durch die Arena, dass es beim Zugucken mit wehtut.