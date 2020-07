Guten Morgen, Ilm-Kreis

So eine Schuleinführung ist eine herzzerreißende Angelegenheit. Dem Kindergarten entwachsen, beginnt jetzt für die Kleinen der „Ernst des Lebens“ – zunächst mit dem Tragen der Zuckertüte. So einen Moment, wenn sie von ihrer Klassenlehrerin und älteren Mitschülern in Empfang genommen werden, sollen die Eltern nicht miterleben dürfen? Wegen der Pandemie-Schutzbestimmungen, sagt die Schulleiterin der Ludwig-Bechstein-Schule in Arnstadt. Obwohl sie klassenweise die Feier auf dem Schulhof veranstalten will, werden die Eltern ausgegrenzt. Ich erinnere an die Zeugnisübergabe der Abiturienten vom Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau. Die fand auf dem Schulhof statt, mit Eltern, Lehrern und 80 Abiturienten! Bei genügend Abstand zwischen den Stuhlreihen, und nur Maskenpflicht beim Einmarsch. Für die Grundschule sind 50 Erstklässler angemeldet, bei einer Staffelung muss es doch möglich sein, dazu wenigstens die Eltern mit einzuladen. Zurecht protestieren sie. Das ist nicht unvernünftig, wie die Schulleiterin meint, das ist verständlich. Die Schule sollte diese Schuleinführung nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit begehen. Video- und Fotoaufnahmen sind nicht der Weisheit letzter Schluss.