Guten Morgen Ilm-Kreis: Politik kommt aus der Deckung

Das Coronavirus hat nicht nur das öffentliche Leben wochenlang lahmgelegt, auch die demokratischen Spielregeln außer Kraft gesetzt. Allgemeinerklärungen von Land und Kreis zum Virenschutz ersetzten politische Debatten darüber. Bei Nichtbefolgen droh(t)en Geldstrafen. Die gewählten Volksvertreter waren weitgehend verstummt. Einige hielten Telefonkonferenzen oder digitale Stammtische ab. Alle anderen Stadträte, Ortsteilräte, Gemeinderäte und Kreistagsabgeordneten hatte Corona-frei. Bleibt abzuwarten, ob sie dafür ihre monatlichen Aufwandsentschädigungen in Anspruch nehmen. Trotzdem Landräte und Bürgermeister bei Sitzungen laut Landrätin haftbar sind, wenn es dadurch zu Corona-Vorfällen kommt, wagen sie sich jetzt aus der Deckung. In Ilmenau tagen die Stadträte aber endlich nicht mehr in der Quetschkommode unterm Rathausdach, sondern in der Mehrzweckhalle Gräfinau-Angstedt. Damit alle wissen, wo die ist, wird ihnen ein Lageplan mitgeliefert. Der Ortsteilrat von Langewiesen trifft sich im Rathaus. Teilnehmer müssen versichern, keine erkennbaren Corona-Symptome und in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu einem Erkrankten sowie keine Erkältung gehabt zu haben. Nur wenn alle Punkte zutreffen, dürfen sie teilnehmen. Mal sehen, wie viele kommen.