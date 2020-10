Guten Morgen Ilm-Kreis: Tristesse in 1000 Teilen

Eine befreundete Familie, die vorübergehend im Ausland lebt, hat die Auswirkungen der Corona-Krise eiskalt erwischt. Während in diesem Landstrich in bestimmten Situationen ein Stück Stoff vors Gesicht gezogen werden muss, erlebten die Auswanderer auf Zeit, wie sich ein richtiger Lockdown anfühlt: Schulen und Betriebe wurden geschlossen, die Menschen durften nur noch in Ausnahmesituationen vor die Tür.