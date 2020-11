Ralf Ehrlich erledigt, was gemacht werden muss.

Guten Morgen: Lebensqualität in der Krise

Die Gaststätten geschlossen, Kinos, Theater und Fitnessstudios auch. In die Sauna kann es auch nicht gehen, wo doch die Temperaturen draußen gerade dazu einladen. Nicht, dass all das ein Leben ausmacht, aber es ist Lebensqualität und bringt Abwechslung in den Alltag.