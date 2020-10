Guten Morgen: Unsicher am Straßenrand

Mit einem Kind die Fragebögen für die Verkehrsschule durchzugehen, ist eine schöne Gelegenheit, nach 27 Jahren Fahrerlaubnis das eigene Wissen noch einmal zu überprüfen. Vieles hat sich freilich nicht geändert. Am Stopp-Schild gilt anhalten und an einer Kreuzung ohne Kennzeichnung rechts vor links. Das aber ist für ein Kind gar nicht so einfach: Denn um einzuschätzen, wer bei drei gleichzeitig ankommenden Fahrzeugen zuerst fahren darf, muss man zunächst herauszufinden, wer jeweils rechter Hand steht. Das wiederum setzt voraus, dass der junge Prüfling nicht rechts und links verwechselt - womit ja mancher Erwachsene noch Probleme haben soll.