Gutscheine für Blutspender

Ilm-Kreis. Es besteht deutschlandweit ein Mangel an Blutkonserven, teilte das Institut für Transfusionsmedizin Suhl mit. Zur hohen Nachfrage an Blutpräparaten komme es derzeit, weil die Zahl der vom Corona-Virus betroffenen Patienten abnimmt und sich die Krankenhäuser wieder auf den Arbeitsmodus vor der Pandemie umstellen. Es werden wieder vermehrt Operationen durchgeführt. Die Blutkonserven wurden auch knapp, weil wegen der Pandemie Blutspendetermine abgesagt werden mussten oder es weniger Platz für Blutspender gibt. Um schnell die Vorräte an Blutpräparaten wieder aufzustocken für eine ausreichende Versorgung der Krankenhäuser werden alle Menschen ab 18 Jahren um Unterstützung gebeten. Denn jeder könne einmal in die Situation kommen, auf die Blutspende eines Mitmenschen angewiesen zu sein. Auch in diesem Jahr möchte sich der Suhler Blutspendedienst für das große soziale Engagement und die Bereitschaft zur Blutspende bedanken. Deshalb werden unter allen teilnehmenden Blutspenderinnen und Blutspendern vom 2. Juni bis 31. August 2020 täglich vier Wunschgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro verlost. Blutspenden sind während eines mobilen Blutspendetermins oder in den Blut- und Plasmaspendezentren Suhl, Eisenach, Erfurt-Rieth oder Ilmenau möglich