Ilmenau. Ein Aktionstag zur beruflichen Orientierung fand am am Ilmenauer Lindenberggymnasium statt. Schüler erkunden zuvor verschiedene Berufsfelder.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gymnasiasten auf der Suche nach dem passenden Beruf

Sportwissenschaften möchte Helen Röhr (15) studieren. Tierärztin will ihre Mitschülerin Hannah Lobig (14) aus der Klasse 9 c später einmal werden. Die zwei Schülerinnen des Ilmenauer Lindenberggymnasiums gehören zu denjenigen, die schon wissen, was sie werden wollen. Dass sich der Berufswunsch noch einmal ändern kann und man besser eine Alternative bereit hat, weiß Hagen Schneider. Der Mitarbeiter des Kompetenzzentrums für berufliche Orientierung in Arnstadt veranstaltete am Donnerstag an dem Ilmenauer Gymnasium einen Aktionstag zum Thema.

Vorausgegangen waren vier Tage, an denen die Schüler fünf verschiedene Berufsfelder kennenlernen konnten. Die Bandbreite reichte von Logistik, Metallbau über Glastechnik bis hin zu Elektrotechnik. Donnerstag gab es für die Schüler eine Auswertung der Berufsfelderkundung. Beim Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzung stellte mancher Gymnasiast fest, dass er etwas kann, von dem er noch nichts wusste.

Außerdem waren Firmen aus Arnstadt und Ilmenau zu Gast und warben wie die Technische Universität an Ständen um den Nachwuchs. Rund 70 Schüler der neunten Klassen des Lindenberggymnasiums nahmen an dem Angebot teil. Dazu kamen noch knapp 15 Schüler der Emil-Petri-Schule in Arnstadt, die ebenfalls das Abitur anstreben.

Wie sich Berufswünsche im Laufe der Zeit ändern können, machte Hagen Schneider den Schülern am Beispiel seiner Tochter deutlich. „Eigentlich wollte sie etwas im Büro arbeiten, dann Elektrotechnik studieren. Jetzt ist sie in einer Konzernleitung tätig.“ Er empfiehlt den Schülern, so viel wie möglich Praktika in Firmen zu machen. Auch sollten sich die Schüler auf Berufsmessen und Tagen der offenen Tür informieren.

Schneider kann sich vorstellen, in Zukunft einen Aktionstag für alle Klassen der Oberstufe am Lindenberggymnasium zu veranstalten und wünscht sich, dass sich dann noch mehr Firmen mit ihren Ständen beteiligen.

Das Kompetenzzentrum für berufliche Orientierung gibt es bereits seit elf Jahren, es gehört zum Bildungswerk Großbreitenbach. Ziel der Arbeit ist die berufliche Orientierung und die gezielte Vorbereitung auf das Schülerbetriebspraktikum.