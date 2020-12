Handwerkliches Geschick in Spenden umgesetzt

Schüler der Regelschule Geschwister Scholl in Ilmenau hatten am Dienstag auf dem Edeka-Gelände unweit ihrer Schule einen Stand für den guten Zweck aufgebaut.

Sie verkauften selbst hergestellte Produkte, wie Masken, Vogelhäuschen, Nistkästen und Nähkästen. Entstanden sind die Arbeiten in der schuleigenen Holzwerkstatt und in der Arbeitsgemeinschaft Nähen. Den Erlös spenden sie für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. In Nicht-Corona-Zeiten haben sie bisher für den Verkauf den Tag der offenen Tür an ihrer Schule genutzt. Dana Uhlworm und Marie Krause wechselten sich am Stand mit ihren Mitschülern ab.