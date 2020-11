Hans, der Rehbock, steht noch im Wald

Ich habe einen Rehbock im Wald gesehen, und der hat sich nicht bewegt. Zuvor haben wir zwei Stunden der Dämmerung in ihr trüber werdendes Antlitz geschaut. Ich war mit Thomas Sauer auf der Jagd. Statt in aller Frühe suchte ich mir die abendliche Dämmerung aus. Sauer ist in seiner Freizeit Jäger, und eines Donnerstags bestiegen wir kurz nach 15 Uhr den Hochsitz bei Espenfeld. Entgegen einer Bewegungs- oder Drückjagd mit Treibern und Hunden bedeutet das: Ruhe in Wald und Flur. Nur er, ich, sein Fernglas und sein Gewehr.

Der Jäger hat mir eine Decke mitgebracht. Bin ich heiß auf einen Abschuss oder hoffe ich, es würde kein Tier vor seiner Flinte erscheinen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Das Handy ist aus, die Kamera griffbereit, das Schreibbuch liegt auf dem Schoß. Kaum hatte ich über die Bewegungsjagden im November geschrieben, schon begann der Kampf der Befürworter und Gegner auf der Facebookseite unserer Zeitung. Jetzt wollte ich aus der Nähe erfahren, wie es ist, wenn man ein Tier tötet.

Der Jäger hat die Jagd auf 500 Hektar Wald und Feld von der Jagdgenossenschaft Siegelbach, Dosdorf, Espenfeld gepachtet. Auf dem Weg zum Jagdgebiet kommen wir in der Nähe der Alteburg bei Arnstadt am Mountainbike-Parcours vorbei. Thomas Sauer erzählt: Die Biker würden bis in die Nacht mit Stirnlampe bestückt durch die Gegend kurven. Die Jagdflächen seien damit für die Jäger nahezu toter Raum. Noch schlimmer aber: Höre er mal auf seinem Ansitz in der Dunkelheit die Bremsen quietschen und irgendwas krachen, dann kommen die Gewissensbisse: Nachschauen oder weiter auf das Wild warten?

Wir halten am Rand einer Wiese. Er müsse sich ja auch nicht hinterm Busch verstecken. Was der 58-Jährige macht, ist legal und strengstens nach Jagdschutzgesetz geregelt. Das Futteral seiner Waffe ist mit einem Zahlenschloss gesichert, die Munition separiert gelagert. Seit seiner Jägerprüfung 1983 hat Sauer schon seinen Rucksack. Mit einem neuen Sack hat er vier Wochen kein Jagdglück gehabt, der wurde wieder ausrangiert. Was da drin ist?

Schon packt er aus: Ein Bergestrick („für den Erfolgsfall“), Verbandspäckchen, Folienbeutel für die Leber, Ersatzhandschuhe, Messer, Stirnlampe, Handlampe, Schal, Waffenschein, Jagdschein…

Sein Sitzkissen in der Hand, die Waffe geschultert, das Fernglas um den Hals, machen wir uns zum Hochsitz auf. Auf das Wild wird er (im Erfolgsfall) mit einer Mauser 308 Winchester mit Zielfernrohr anlegen, er hat vier Patronen im Einsteckmagazin. Nur vier?, fragt der Laie: „Wenn wir mehr brauchen, ist es besser, wir gehen heim.“ Zweimal in der Woche kommt er hierher, gern bei Vollmond.

Vom Hochsitz aus blickt er auf den Großen Bienstein, zugleich Truppenübungsplatz Ohrdruf und Wolfsrevier. Vor und unter sich auf dem Feld wurde Winterweizen gesät, hinter seinem Rücken wächst Kleegras, wir blicken auf Büsche, Hecken und haben keine Wanderwege in der Nähe. Um uns herum liegen Bittstädt, Gossel, Espenfeld und die Alteburg. Der Wind pfeift immer mehr, von Ferne nimmt man noch Zivilisationsgeräusche war. Autos, Sägen, Kinder, Hundegebell… aber kein Vogelgezwitscher, kein Mäusepiepen, wie das bei Windstille wohl wäre.

Der Blick von der Kanzel auf das freie Schuss-Feld. Foto: André Heß

Der Jäger erwartet heute „im Erfolgsfall“ von rechts eine Ricke mit einem und von links eine Ricke mit zwei Rehkitzen. Wenn sie ihre Deckung in der Dämmerung verlassen und auf die Felder kommen, um die Äsung aufzunehmen, also zu fressen. Er zieht Handschuhe an, damit er sich nicht beim Blick durch das Fernglas verrät. „Wir nutzen als Jäger die Naturressourcen aus, das wird nicht jeder verstehen. Wir können sie auch zu Tode streicheln.“ Ein Sechsender-Hirsch kam ihm 1989 vor die Flinte. Das Geweih ziert sein Arbeitszimmer. In Espenfeld stand sein Elternhaus, als Schuljunge ist er hier durch jeden Busch gekrochen, der Onkel war Jäger und der Nachbar der Jagdleiter, sein Vater ging als Treiber mit.

Fast 390.000 Menschen hatten 2019 nach Angaben des Deutschen Jagdverbands einen Jagdschein – so viele wie noch nie. Hochsitze bauen, Hecken anlegen, Fleisch verarbeiten, über die Jagd aufklären, sind neben dem Jagen weitere Aufgaben. In Deutschland sterben aber immer noch mehr Tiere durch den Straßenverkehr als durch die Jagd. Trotzdem müssen sich viele Jäger für ihr Handeln rechtfertigen. Andererseits werden sie von den Gemeinden angehalten, bei Unfällen an stark befahrenden Straßen Abhilfe bei dauerndem Wildwechsel zu schaffen.

Hans, der Rehbock, ist für die Kinder gebaut worden, und wiegt 35 Kilo. Foto: André Heß

„Zur blauen Stunde rufen sich die Uhus zur Balz. Das ist Feeling, das man nicht kaufen kann.“ Es rufe ihn hier auf seiner Kanzel keiner an, es entwickelt keiner sein Problem, sagt er. „Entweder, wir bekommen, was die Natur uns bietet oder haben zwei Stunden frische Luft gehabt“, versucht der Jäger mich nicht zu enttäuschen. Denn es wird immer dunkler, immer kälter, seine Waffe war noch nicht einmal im Anschlag, geschweige denn Tiere in der Nähe. „Das macht man eigentlich im Juni, wenn die Natur brüllt und man sich nicht wie jetzt den Arsch abfriert“, teilt mir Sauer mit.

Mit seinen Jagdkollegen organisiert er regelmäßig Walderlebnistage für den Kindergarten Pusteblume in Arnstadt. Sie haben einen Vorführ-Rehbock aus Sperrholz gesägt und an eine Lichtung gestellt. Doch „Hans, der Rehbock“, wurde angebrannt. Jetzt ist er aus Stahlblech, wiegt 35 Kilo und wird nur noch beschmiert. „Natur ist immer offen, kostet keinen Eintritt, ich muss mich nur hineinbewegen“, das wollen sie den Kindern vermitteln, eine Datei anlegen, auf die sie später aufbauen können.

Es ist kurz nach halb Fünf: Bei Gossel ertönt ein Schuss: „Der war erfolgreicher als wir“, höre ich den Jägersmann sagen. Auf der Rückfahrt mit einem Abstecher zu Rehbock Hans kreuzt doch tatsächlich im Scheinwerferlicht ein Reh mit Kitz unseren Waldweg. Und das ist kein Jägerlatein: Friedlich zogen sie von dannen.