Ilm-Kreis. In den drei Kindergärten der VG Geratal/Plaue werden 243 Kinder betreut. Damit sei man an den Kapazitätsgrenzen angelangt.

Haushalt 2020 in Gemeinschaftsversammlung beschlossen

Fast ein Jahr nach der letzten Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue traf man sich am Mittwoch unter neuen Strukturen wieder, nachdem zu Jahresbeginn Martinroda den Ort Angelroda eingemeindet hat und damit exakt mit 1199 auf die gleiche Einwohnerzahl wie Elgersburg kommt. In der Gemeinschaftsversammlung haben jetzt Martinroda, Elgersburg und Plaue, zu dem Neusiß gehört, je drei Stimmen, dazu kommt die Stimme des VG-Vorsitzenden Frank Geißler (CDU). „Es löst sich somit alles in Frieden und Geselligkeit auf“, sagte er. So gab es auch im Restaurant Kaiserhof in Elgersburg Schnittchen und Getränke auf den Tischen. Es wurde die Jahresrechnung 2018 übergeben und für die Jahresrechnungen 2014 bis 2016 der Vorsitzende und sein Stellvertreter entlastet. Die Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes seien berücksichtigt worden, sagte Geißler. Unter anderem ging es darum, dass die Gemeinschaft nicht mehr als die geforderter Pflichtrücklage am Ende eines Haushaltsjahres hat. Weitere Überschüsse sollen wieder in den Haushalt fließen und nicht auf die hohe Kante gelegt werden.

Der Haushalt 2020 wurde als Power-Point-Präsentation dargestellt und vom VG-Vorsitzenden erläutert. Das Budget beträgt im Verwaltungshaushalt 3,59 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt 186.700 Euro. Die Personalkosten der allgemeinen Verwaltung für 11,325 Stellen liegen bei 702.500 Euro. Jede Mitgliedsgemeinde zahlt eine Gemeinschaftsumlage von 132 Euro pro Einwohner, die VG Geratal/Plaue hat 4370 Einwohner. Die VG hat eine Feuerwehrzweckvereinbarung, hierfür betragen die Personalkosten 56.000 Euro. Es stehe eine neuen Bedarfsplanung an, was Gerätehäuser und Technik betrifft, sagte Geißler. Dazu soll es eine gesonderte VG-Sitzung geben, man wolle Förderanträge stellen und die Investitionen mit einem Darlehen finanzieren. Ebenso gibt es eine Kindergarten-Zweckvereinbarung, nach der betragen die Personalkosten für 35,45 Stellen 1,79 Millionen Euro. In den Kindergärten in Elgersburg (85), Martinroda (69) und Plaue (89) werden 243 Kinder betreut, davon 37 aus anderen Kommunen. Die Kita-Umlage für die Mitgliedsgemeinden beträgt 335 Euro je Einwohner. Für die Betreibung von Schwimmbad und Bauhof gibt es acht Planstellen, die Personalkosten liegen bei 332.100 Euro. Ohne Diskussion wurden Haushaltsplan sowie Finanzplan mit Investitionsprogramm beschlossen. Geißler bedauert Ehrensold-Ablehnung für Angelrodaer Ex-Bürgermeister Von unserer Zeitung zu der Personalie Udo Lämmer befragt, wurde der Gemeinschaftsvorsitzende Frank Geißler deutlich. Nachdem der Gemeinderat Martinroda einen Ehrensold für den ehemaligen Angelrodaer Bürgermeister abgelehnt hatte, weil Vorwürfe der persönlichen Bereicherung im Raum standen, sei das eine Angelegenheit der Gemeinde Martinroda. Die Kreisverwaltung habe gegen Lämmer kein Disziplinarverfahren eingeleitet, weil er im August zurückgetreten sei. Er finde es dennoch bedauerlich, dass man Lämmer nicht den Ehrensold zugesprochen hat, da er „in dem Dorf gewaltig etwas bewegt hat“. Lämmer habe aber auch die letzten Jahre Altersstarrsinn erkennen lassen, seinen Gemeinderat hinters Licht geführt, Worte unter der Gürtellinie gebraucht und zum Schluss gegen alle gekämpft.