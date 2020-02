Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) als Schattenmann bei einer Pressekonferenz in der Thüringer Staatskanzlei.

Politiker aus dem Ilm-Kreis äußern sich zu möglichen Neuwahlen in Thüringen und dem Verhalten des FDP-Mannes Kemmerich.

Henfling: „Wir können nicht so lange wählen, bis es uns gefällt“

Ilm-Kreis. Die Ereignisse überschlagen sich. Der erst am Mittwoch gewählte Thüringer Ministerpräsident Thomas L. Kemmerich will nur 24 Stunden später sein Amt niederlegen. Der Chef der Landes-FDP werde „sein Amt aufgeben. Die FDP-Fraktion Thüringen hat beschlossen, zu diesem Zweck die Auflösung des Landtages zu beantragen“, twittert die FDP-Fraktion am Donnerstagnachmittag.

Das Landesparlament hat verschiedene Möglichkeiten, nun weiter zu agieren: Beim konstruktiven Misstrauensvotum kann ein Gegenkandidat zu Thomas Kemmerich aufgestellt werden, und die Wahl wird wiederholt. Die Vertrauensfrage an den Landtag kann ebenfalls Neuwahlen mit sich bringen, wenn sich nicht binnen von zehn Tagen ein neuer Kandidat stellt. Einen „Wunschweg“ gibt es aber für die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling (Grüne) nicht. Denn die jetzige Situation sei neu, „wir müssen uns erst einmal beraten.“ Neuwahlen sieht sie hingegen als „letzten Weg.“ Denn: „Wir können nicht so lange wählen, bis es uns gefällt.“ Das Parlament müsse jetzt zu einem Ergebnis kommen. Nichtsdestotrotz bezeichnet sie die Reaktion vom Thüringer FDP-Chef als „das Mindeste.“ Bühl: „Wir können nur gewinnen“ Ganz anders betrachtet der AfD-Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl die Situation. „Ganz ehrlich, was Herr Kemmerich da macht, ist ein ängstlicher Opportunismus.“ Er hätte sich gewünscht, dass sich die Thüringer FDP von der Bundes-FDP „emanzipiert.“ „Ich vermute, dass es ordentlich Druck von Berlin gab.“ Der Politiker hat das Gefühl, „dass solange gewählt wird, bis es passt – und das ist nicht sehr demokratisch.“ Aber er stehe auch möglichen Neuwahlen entspannt gegenüber: „Wir können nur gewinnen und kämpfen für unsere Ziele.“ Und Letzteres wäre mit „Thomas Kemmerich einfacher als mit Bodo Ramelow (Linke).“ Der Druck aus Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche sei so groß, dass ihn auch Thomas Kemmerich gespürt habe, sagt der Linke-Landtagsabgeordnete Christian Schaft. Dennoch würde sich Kemmerich „als Bollwerk gegen die AfD hinstellen, dabei waren nach der Wahl Jubelschreie seitens der AfD zu hören. Kemmerich hat sich zum Instrument der AfD gemacht.“ Auch der Linke-Politiker aus dem Ilm-Kreis steht Neuwahlen entspannt gegenüber. „Das erachte ich nicht als das Schlechteste.“ Und Bodo Ramelow würde auch erneut als MP kandidieren. Thomas Kemmerich (FDP) einen Tag nach seiner umstrittenen Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten, nur ermöglicht durch viele Stimmen aus dem rechtsnationalen Lager der AfD und durch die CDU. Foto: Sascha Fromm Sandmann: „Regierung ohne linke und rechte Brandstifter“ Der Vorsitzende des Vereins „Freiheit und Demokratie“, Stefan Sandmann, bezeichnet Kemmerichs Statement „als trauriges Ende einer hoffnungsvollen Sternstunde der Demokratie.“ Nun stehe Thüringen vor einem „Scherbenhaufen, den Bodo Ramelow mit seiner rot-rot-grünen Regierung zu verantworten“ habe. „Durch die Inthronisierung der SED-Nachfolgepartei im Jahr 2014 durch SPD und Grüne wurde ohne Not eine Brandmauer nach links eingerissen.“ Die logische Konsequenz sei das Erstarken des rechten Lagers. Stefan Sandmann saß einst für die SPD im Ilmenauer Stadtrat. Nachdem die Sozialdemokraten mit den Grünen und Linken ein Regierungsbündnis schmiedeten, trat er aus Protest aus der Partei aus. „Ich hoffe, dass FDP und CDU nun bei Neuwahlen die erforderlichen Stimmen erhalten, um nach den Wahlen eine Regierung der Mitte in Thüringen zu ermöglichen, ohne linke und rechte Brandstifter.“ „Neuwahlen vergrößern nur das Problem“, sagt FDP-Kreisvorsitzender Martin Mölders. „Wir können nicht so tun, als hätten knapp 24 Prozent der Thüringer keine Stimme.“ Die AfD sitze im Landtag und könne nicht ignoriert werden. Er und seine Partei hätten es lieber gesehen, „wenn die AfD bei der täglichen Arbeit demaskiert wird.“ Reinhard Schramm, Ilmenauer SPD-Fraktionsvorsitzender, zeigte sich „sehr zufrieden“, dass die Wahl „dank des Engagements vieler umgekehrt worden ist.“ Der Sozialdemokrat führte die neue Entwicklung auch auf die Proteste am Vorabend zurück. „Ohne diesen Druck wäre das nicht passiert.“ Andreas Bühl, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Ilmenauer Stadtrat, sagt: „Thomas Kemmerich hätte die Situation auch beim Wahlakt schon erkennen können und die Wahl nicht annehmen müssen. Er hat damit eine schwere Situation geschaffen. Ich will uns da als Partei aber nicht aus der Verantwortung nehmen.“ Ohne auf sein eigenes Stimmverhalten bei der geheimen Wahl einzugehen, verwies er darauf, dass nicht alle Mitglieder der Fraktion für Kemmerich gestimmt hätten. Am Donnerstagabend trifft sich die CDU-Landesfraktion und überlegt, ob das Tolerieren einer Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow doch vorstellbar wäre. Neuwahlen lehnte Bühl ab. „Das wird die Spaltung des Landes noch mehr vorantreiben.“ Das Landtagsmitglied befürchtet, dass bei Neuwahlen sowohl der rechte als auch der linke Rand gestärkt werden könnten.