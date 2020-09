Herbstmarkt am Bahnhof Rennsteig

Auch wenn der Dampfzug nicht fahren wird, haben die Besucher Gelegenheit, auf die Jagd zum Beispiel nach Ziegenkäse, Gedrechseltem oder Eisenbahnbüchern zu gehen. Der Verein der Dampfbahnfreunde mittlerer Rennsteig freut sich als Veranstalter über Spenden, da für die Dampflokomotive eine Kesselprüfung anstehe. Handwerker und Händler, die der Rennsteigbahn die Treue halten, freuen sich darauf, dass die „Familie am Bahnhof Rennsteig“ wenigstens dieses eine Mal in diesem Jahr zusammentrifft.

Erstmals können Kinder in der Gaststätte Gleis 1 ihren eigenen Teddy mit Geburtsurkunde basteln. Die Bergwacht ist mit der Kletterwand da, Gustav und Renate Luthard bringen am Sonntag ihr geschnitztes Spielzeug mit. Das Gastro-Team vom Gleis 1 schürt den Rost an, der Scherenschleifer aus Themar gibt sich ebenfalls die Ehre. Außerdem wird der Markt als Rundgang konzipiert. Das Rennsteig-Shuttle bringt Besucher mit dem Triebwagenzug der Süd-Thüringen-Bahn von Erfurt über Ilmenau zum Bahnhof Rennsteig. Von hier aus biete sich auch eine Pilzwanderung an.