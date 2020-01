Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heyda feiert auf dem 5. Kontinent

Nach der im letzten Jahr sehr erfolgreich gefeierten Fußball-WM in Heyda entführt der 1. HCV seine Gäste in diesem Jahr zum Fasching in das Outback in Richtung des 5. Kontinents. Die Karnevalisten, die bei ihrem Auftritten mit selbstgedrehten Videoeinspielern, Gesang und Tanz sowie Moderation und Büttenreden immer wieder bestechen, laden diesmal zu einem Trip entlang der Strände Australiens bis hin zur unberührten Wildnis ein. Für die zahlreichen Zuschauer wird sich das Raumkonzept ändern, kündigte Vereinsvorsitzender André Berlt an. In der letzten Session seien sie mit ihrem Bestuhlungskonzept leider Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Die Kartennachfrage war sehr hoch und für einzelne Abende gab es weit über 200 Anfragen, allerdings konnten sie maximal 190 Sitzplätze im Gemeindesaal einrichten. Als kleiner Verein in einem der kleinsten Ilmenauer Ortsteile sei es aber ein Herzensbedürfnis, alle an ihren Veranstaltungen Interessierten auch die Möglichkeit zu geben, an einer Veranstaltung teilzunehmen. „Nur so können wir das Interesse am Fasching insgesamt aufrechterhalten und die Karnevalstradition fortführen“, sagte Berlt. Doch 190 Sitzplätze waren zuviel des Guten und führten zum Teil zu unbequemen Verhältnissen für die Gäste. Jetzt wolle man mit reduzierter Sitzplatzanzahl pro Abend die gleiche Nachfrage bedienen. So habe man die ohnehin nicht stark nachgefragten Sonntagstermine gestrichen und sich in diesem Jahr auf drei Samstagstermine verständigt. Es gibt auch keinen expliziten „Rentnerabend“ mehr. Zudem sei die Bühne verkürzt worden, um den Gästen mehr Platz während des verschlankten Programms, aber auch zum Tanzen und Feiern zur geben.

Der Vorverkauf der Karten zum Preis für 13 Euro ist am 17. Januar ab 18 Uhr im Saal Heyda, Karten können auch vorab bei Schatzmeister Tino Retzlaff (t.retzlaff@finanzfachgeschaeft.de) reserviert werden. Die Büttenabende beginnen am 8., 15., 21., und 22. Februar um 20.11 Uhr. Der Kinderfasching ist am Sonntag, dem 9. Februar um 15 Uhr.