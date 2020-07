Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe bei Konflikt um die Vollsperrung in Cursdorf

Ausgemacht war der Besuch des Bundestagsabgeordneten im Oberland, einer früheren Wirkungsstätte Albert Weilers als Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzendem, schon vor längerem, doch aktuelle Entwicklung brachten auch neuen Programmpunkte mit sich. So hielt Weiler auf dem Weg in die Berge in Oberweißbach an. Das dortige Pflegezentrum freute sich nicht nur über die Mund-Nase-Masken von denen der Gast 200 Stück im Gepäck hatte, damit sie in knappen Zeiten weniger schnell Mangelware sind als im Frühjahr, sondern auch über die Diskussionsbereitschaft Albert Weilers. Der kann als Mitglied im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales die Sorgen von Manuela Spahn und ihren Mitarbeitern gut verstehen, wie es auch in Zukunft gelingen kann, den Nachwuchs für die Pflegeberufe zu sichern.

Unversehens kam aber noch ein brandaktuelles Thema hinzu. Seit am Montag der Straßenbau in Cursdorf für massive verlängerte Anfahrtswege sorgt, können Gesundheitsdienste etwa, die alte Menschen bis vor Mal täglich betreuen, den halben Tag im Auto zubringen, weil sie statt 8 nunmehr 68 Kilometer für eine einzige Strecke brauchen. Eine Sondererlaubnis für die Strecke über den Kirchberg schien nicht erreichbar, weil das Straßenbauamt seinerseits der Gemeinde nicht zusichern wollte, mögliche Schäden an dem schmalen Weg zu ersetzen. Im Behörden-Clinch geht das Bürgerinteresse unter, diese Gefahr sahen auch die beiden Politiker.“Albert Weiler hat sich nochmals mit der Straßenbehörde in Verbindung gesetzt und zu erreichen, dass eine Durchfahrt ermöglicht wird, ohne der Gemeinde ein Schadensrisiko aufzuhalsen”, lässt Martin Friedrich aus dem Büro des Abgeordneten wissen.

Sperrung wird wohl schon am Montagabend aufgehoben

Inzwischen gibt es in dieser Zwickmühle weißen Rauch aus unverhoffter Richtung: Die Behörde lässt nämlich wissen, dass die Bauarbeiten so gut vorangehen, dass womöglich nicht die ganze Sperrzeit, sie sollte ursprünglich bis zum Freitag Abend (31. Juli, 18 Uhr) dauern. gebraucht wird, sondern man schon am kommenden Montag Abend fertig sein werde.

So schnell wird sich eine andere strukturelle Krise eines Walddorfes wie Deesbach ganz sicher nicht lösen: Weil auch 2020 die Holzeinkaufpreise weiter im Keller sind, würde ein Holzeinschlag zum Nullsummenspiel. Aus ihm aber hatte Deesbach zuletzt einen Großteil seiner Einnahmen bestritten.

Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur keine Einnahmen erzielt werden, sondern sogar Ausgaben, weil Käferbefallsstellen keiner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterliegen, sondern ohne Rücksicht auf Kosten dringlich beseitigt werden müssen. Claudia Böhm war sich daher mit Albert Weiler einig, dass auch 2020 die schon 2019 ausbezahlte Soforthilfe für waldbesitzende Kommunen dringend gebraucht werde.