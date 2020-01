Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoffnung für Bahnstrecke über den Rennsteig

Positiv beeindruckt zeigte sich Landrätin Petra Enders am Dienstag nach ihrem Besuch bei Ministerpräsident Bodo Ramelow (beide Linke) in der Vorwoche. Gemeinsam mit Rennsteigbahn-Geschäftsführer Manfred Thiele ging es beim Ministerpräsidenten um die Wiederbelebung der Bahnstrecke von Themar über Schleusingen zum Bahnhof Rennsteig mit Anbindung von Suhl. „Wie es aussieht, stehen die Türen für unser Vorhaben weit offen“, so Enders. Ramelow habe gesagt, das Thema sei im Koalitionsvertrag vorgesehen.

Im Februar soll es dazu ein Spitzengespräch mit Vertretern des Landkreises Hildburghausen und der Stadt Suhl geben. Ziel sei, touristische Pakete zusammenzustellen, beim Thema Verkehr über Kreisgrenzen hinweg zu denken und eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen. Auch müsse laut Enders nicht nur der Personenverkehr, sondern auch der Güterverkehr auf der Strecke berücksichtigt werden.