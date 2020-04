Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holzeinschlag im Körnbachtal

Ein vom Forstamt Frauenwald beauftragtes Forstunternehmen schlägt seit Montag, 6. April, im Elgersburger Körnbachtal Holz zur Gefahrenabwehr ein. Betroffen ist der Bereich zwischen ehemaligem Forsthaus, Goethefelsen, Goldfischteich und Hotel am Wald. Hier wurde eine Waldfläche durch Borkenkäferbefall aufgrund der beiden vergangenen Trockenjahre besonders stark geschädigt, teilte das Forstamt mit. Während der Arbeiten werden die Wege in diesem Bereich gesperrt. Es werden alle Bürger gebeten, sich an die Sperrungen zu halten. Es bestehe akute Lebensgefahr.

Eine weitere Gefahrenfläche befindet sich im Bereich Goethefelsen, Felspartie Richtung Freilichtbühne. Dieses Waldstück im Eigentum der Landgemeinde Geratal habe ein noch weit höheres Gefahrenpotenzial durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste. Durch die Gemeinde Geratal wurden der Weg vom Goethefelsen zur Freilichtbühne und der Wanderpfad durch die Felspartie bis auf Weiteres gesperrt. Eine Beseitigung der Gefahr durch Einschlag der Bäume könne hier erst später erfolgen. Es wird um Einsicht in die vorgenommenen Maßnahmen und um Einhaltung der Sperrungen gebeten.