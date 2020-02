“Ich hätte Meuselbach-Schwarzmühle nie so aufgegeben!”

“Die Schwarzmühler haben kein Interesse an einem Wechsel nach Großbreitenbach!” So generell drückt sich Klaus Möller am Telefon aus, als er auf den Vorschlag von Steffen Bräutigam, zuletzt Bürgermeisterkandidat der dortigen Landgemeinde Großbreitenbach, reagiert, das seit rund einem Jahrhundert mit Meuselbach und seit gut einem Jahr mit der Landgemeinde Schwarzatal verschmolzene Schwarzmühle dort auszuschneiden und Großbreitenbach zuzuordnen. Bräutigam wollte es bei Gesprächen im Dorf genau andersherum verstanden wissen. Grund genug, für eine ausführliche Unterhaltung.

Herr Möller, auf dem Weg zu Ihnen kam ich an Ortseingangsschildern vorbei. Auf dem im Tal steht seit der Landgemeindegründung vor einem Jahr wieder Schwarzmühle, auf dem anderen Meuselbach, nachdem es ein Jahrhundert lang überall den Doppelnamen gab. Das ist doch schon der halbe Weg, die beiden Dörfer wieder zu trennen…?

Mit mir hätte es so einen Quatsch nicht gegeben.

Von der Schwarzatal-Bürgermeisterin hört man, das sei nicht auf einen Vorschlag der Stadt zurückzuführen…

...das macht es nicht besser. Man beginnt doch keine neue Einheit damit, eine alte Verbindung wieder aufzuspalten.

Das hört sich an, als hätten Sie auch nach einem Jahr Landgemeinde keinen Frieden mit dem Dreierbund gemacht?

Warum sollte ich? Ich hätte die Eigenständigkeit von Meuselbach-Schwarzmühle niemals freiwillig aufgegeben.

Das klingt - mit Verlaub - ein wenig gestrig…

Das kann man sehen wie man will, doch es gab und gibt gute Gründe dazu.

Gefühlt alle im Tal sind sich einig, dass es irgendwann unausweichlich größere Einheiten geben muss. Schwarzmühle hat das ja vor einem Jahrhundert auch so gesehen, oder?

Aber das war eine Einsicht der Bürgerschaft selbst. Hätte man 2018 in unserem Dorf gefragt, ob wir uns auflösen wollen, wäre das wohl niemals mehrheitsfähig gewesen.

Nun hat aber der Gemeinderat nach offener Debatte entschieden. Gehört nicht auch zur Demokratie, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren?

Das schon, auch wenn es mich heute noch ärgert. Aber es hätte seitdem auch gezeigt werden müssen, dass es der Ortschaft Meuselbach-Schwarzmühle zum Vorteil gereicht.

Es gab die Fusionsprämie von 200 Euro pro Kopf…

Ein Einmaleffekt. Und ich würde gern mal sehen, wo sie, wie das doch vereinbart war, anteilig in den jeweiligen Ortschaften eingesetzt wurde.

Das hört sich mehr nach allgemeinem Grummeln an. Sie als Alt-Bürgermeister können doch sicher sagen, wo konkret Sie gemeindliches Handeln vermissen.

Wo soll ich beginnen… Vor der Haustür? Die Hauptstraße 52 ist seit Jahren abbruchreif, doch ohne Nachdruck werden wir wohl als Gemeinde nie Eigentümer… Wir wollten einen neuen Kindergarten bauen, das Grundstück ist längst in kommunaler Hand, warum wurde der Bau nie begonnen, in Mellenbach oder schon? Die Brandruine an der Einmündung Hainbergstraße sollte längst verschwunden sein, doch darum müsste man sich auch kümmern.

Der neue Stadtrat argumentiert, er habe wegen der schlechten Verwaltung keinen Überblick über die Haushaltslage. Könnte das eine Ursache sein?

Das kann ich nicht einschätzen. Nach allem, was man so hört, könnte auch der Stadtrat einen Teil Schuld daran haben, dass die Verwaltung so chaotisch läuft.

Fühlten Sie sich denn seinerzeit von der VG Bergbahnregion gut verwaltet?

Als Kommune ja. Aber als Bürger, das muss ich sagen, habe ich zuletzt wenig Bürgernähe in Oberweißbach verspürt, wo man schwer hinkommt, weil überall Autos parken. Schon 2015, als wir in Schwarzburg zum ersten Mal im Kaisersaal alle zusammensaßen, war klar, wenn zusammen eine Verwaltung, dann in Sitzendorf, wo der Platz dafür da ist und nicht in Oberweißbach, wo die Verwaltung im Jahr 30.000 Euro Miete an die Stadt abdrücken musste.

Wie hätten Sie die Verwaltung denn in der Region aufgeteilt?

Die Mehrzahl der Ämter dort, wo Platz ist, im Sitzendorf. Und in Oberweißbach ein Bürgerbüro für alle Anliegen.

So ist ja im Moment die Beschlusslage der VG. Alles quasi in ihrem Sinne…!

Die Verwaltung stört mich weniger, ich sah zwei Kommunen, die ganz gut da standen, und eine Stadt, die große Schwierigkeiten hatte, ihren Status als Grundzentrum zu verteidigen. Die Oberweißbacher Ortsdurchfahrt ist nicht in Schuss, bei uns und in Mellenbach schon, es gibt keine Kläranlage, bei uns und in Mellenbach längst erledigt. Aber nun fühlen wir uns irgendwie alle arm. Und man ahnt, wovon das kommt...

Die Einnahmeausfälle auf dem Forst können Sie nicht wirklich den aktuellen Schwarzataler Kommunalpolitikern anlasten…

Mag sein, doch das ist es ja nicht allein. Wir haben keine Post mehr, keine Bank, außer einem Bäcker keinerlei Einkaufsmöglichkeit, selbst unsere beiden Gaststätten im Ort stehen aus Altersgründen auf der Kippe, vom Trauerspiel Meuselbacher Kuppe will ich gar nicht erst anfangen.

Ein wenig hört es sich so an, als wollten Sie ihrem Nachfolger kein gutes Haar gönnen. Wo soll denn das alles mal enden?

Ich werde im Sommer 84, das muss ich in meinem Alter nicht mehr beantworten. Ich hätte die Eigenständigkeit so lange aufrechterhalten wie möglich - und wir hätten noch eine ganze Weile gekonnt - und wäre dann mit der ganzen Region zusammen, also die Bergbahnregion als starker Partner zu Neuhaus, einer gesunden und überlebensfähigen Nachbarstadt, gewechselt.

Sie hätten auch das Schwarzatal zerschneiden wollen?

Nur indirekt. Denn Neuhaus als Ganzes hätte sehr gut in den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gepasst. Dann müssten wir heute nicht um Lichte und Piesau weinen.

Nicht alle finden, eine Orientierung nach Süden sei die beste Idee…

Kein Problem, Meuselbach und Schwarzmühle gehörten vor ihrem Zusammenschluss zu den Ämtern Gehren und Königsee. Auch das Schwarza- und das Rinnetal zusammen hätten sicher eine gute Zukunft.

Zurück zum grauen Alltag. Akzeptieren Sie, dass man Geld haben muss, bevor man es ausgeben kann?

Jein. Auch in meiner Bürgermeisterzeit hatten wir öfter keins, aber waren gut vernetzt in Erfurt, um an der richtigen Stelle Lobbyarbeit zu machen.

Ihr Nachfolger muss nebenbei auch eine Firma leiten. Nicht von jedem Bürgermeister kann man im Ehrenamt Ihre wochentägliche Präsenz erwarten.

Das ist ein Argument. Aber es geht nicht nur um Investitionen und Sprechstunden. Es gab zum Beispiel den Vorschlag, Hans Schneider für 70 Jahre Verdienste um die Meuselbacher Feuerwehr zum Ehrenbürger zu machen. So ein Vorschlag müsste von der Politik aber eben auch mal aufgenommen werden, sonst wird das fortgesetzte Werben eher eine Posse.

Zum Schluss bitte etwas Optimismus!

Ich habe mich nach meinem Schlaganfall am Tag meiner Verabschiedung als Bürgermeister wieder einigermaßen berappelt. Und kann auch deswegen mit einiger Sicherheit sagen: Schwarzmühle wird kein Teil von Großbreitenbach, sondern bleibt die Perle im Schwarzatal!