Ideen für Rathäuser

Die Diskussion um die Nachnutzung der Rathäuser in den ehemals eigenständigen Gemeinden und Städten rund um Ilmenau ist in vollen Gang. Wie Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) in dieser Woche mitteilte, gibt es bereits die ersten Belegungsideen für die ehemaligen Verwaltungssitze in Gräfinau-Angstedt, Gehren und Langewiesen.

In Gräfinau-Angstedt wird die Bibliothek in das Rathaus einziehen, ebenso soll der Kontaktbereichsbeamte ein Büro erhalten. In Gehren, einst der Sitz der aufgelösten Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“ könnte der Heimat- und Geschichtsverein sein neues Domizil beziehen, der sich aktuell noch im alten Marstall befindet. Dazu gibt es das Angebot einer Expertise durch die Ilmenauer Museumsleiterin Kathrin Kunze, sagte der Oberbürgermeister. Einen anderen Weg könnte das Langewiesener Rathaus gehen - hier gibt es für einen Teil der Räume Interesse durch einen privaten Nutzer, was zur jüngsten Ortsteilratssitzung zunächst nichtöffentlich behandelt wurde.